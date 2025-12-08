Дело Долиной. Депутат Бессарабов считает, что Полине Лурье надо в Верховный суд

По его словам, депутаты готовят инициативы, которые должны исправить ситуацию

08 декабря 2025, 17:17, ИА Амител

Даниил Бессарабов / Фото: amic.ru

Москвичка Полина Лурье, лишившаяся денег и жилья после сделки с Ларисой Долиной, имеет все основания обратиться в Верховный суд, считает депутат Госдумы от Алтайского края, полномочный представитель парламента в Верховном Суде РФ Даниил Бессарабов.

«Я не вправе комментировать отдельные дела, в том числе так называемое дело Долиной, обстоятельства должны исследовать суды. Но в то же время, мне кажется, у пострадавшей стороны есть основания обращаться в Верховный суд и там добиваться справедливого решения», – заявил парламентарий.

Также он сообщил, что на фоне скандала депутаты подготовили ряд инициатив, они должны исправить ошибку в судебной системе, из-за которой честные покупатели недвижимости лишаются и денег и приобретенного жилья.

«Когда сделка признается недействительной и сторона покупателя вынуждена вернуть квартиру или иное жилое имущество, регистрация права собственности не должна осуществляться, пока продавец не вернет деньги», – объяснил Даниил Бессарабов общую суть новых проектов.

Он отметил, что общим положениям о недействительности сделок уже более 30 лет, но привычные для судебной практики подходы, основанные на фундаментальных нормах права, "в последнее время почему-то игнорируются".

«Для подавляющей части населения страны жилье – основное имущество. И когда материальное благополучие зависит от непонятных, не всегда аргументированных доводов, людей это, конечно, напрягает», – подчеркнул депутат.

Напомним, Лариса Долина продала квартиру за 112 млн рублей, затем отсудила ее у покупательницы Полины Лурье, но не вернула деньги. Певица заявила, что пошла на продажу под давлением мошенников, и суд оказался на ее стороне. В итоге в России на 15-20% возросло число судебных споров, в которых продавец требовал вернуть квартиру после покупки, но не отдавал назад деньги. Такую практику назвали "эффектом Долиной".

Эта история вызвала широкий общественный резонанс, а сама артистка подверглась травле в соцсетях и не только. Сообщалось, что россияне начали сдавать билеты на ее концерты, создатели новогоднего фильма "Невероятные приключения Шурика" хотят вырезать кадры с участием Долиной, а один из ресторанов убрал со своего сайта информацию о ее новогоднем выступлении.

Накануне Лариса Долина объяснила, почему долго молчала по поводу квартирного скандала. В суде она заявила, что покупательница ее квартиры проявила неосмотрительность при заключении сделки.