Дело Долиной. Депутат Бессарабов считает, что Полине Лурье надо в Верховный суд
По его словам, депутаты готовят инициативы, которые должны исправить ситуацию
08 декабря 2025, 17:17, ИА Амител
Москвичка Полина Лурье, лишившаяся денег и жилья после сделки с Ларисой Долиной, имеет все основания обратиться в Верховный суд, считает депутат Госдумы от Алтайского края, полномочный представитель парламента в Верховном Суде РФ Даниил Бессарабов.
«Я не вправе комментировать отдельные дела, в том числе так называемое дело Долиной, обстоятельства должны исследовать суды. Но в то же время, мне кажется, у пострадавшей стороны есть основания обращаться в Верховный суд и там добиваться справедливого решения», – заявил парламентарий.
Также он сообщил, что на фоне скандала депутаты подготовили ряд инициатив, они должны исправить ошибку в судебной системе, из-за которой честные покупатели недвижимости лишаются и денег и приобретенного жилья.
«Когда сделка признается недействительной и сторона покупателя вынуждена вернуть квартиру или иное жилое имущество, регистрация права собственности не должна осуществляться, пока продавец не вернет деньги», – объяснил Даниил Бессарабов общую суть новых проектов.
Он отметил, что общим положениям о недействительности сделок уже более 30 лет, но привычные для судебной практики подходы, основанные на фундаментальных нормах права, "в последнее время почему-то игнорируются".
«Для подавляющей части населения страны жилье – основное имущество. И когда материальное благополучие зависит от непонятных, не всегда аргументированных доводов, людей это, конечно, напрягает», – подчеркнул депутат.
Напомним, Лариса Долина продала квартиру за 112 млн рублей, затем отсудила ее у покупательницы Полины Лурье, но не вернула деньги. Певица заявила, что пошла на продажу под давлением мошенников, и суд оказался на ее стороне. В итоге в России на 15-20% возросло число судебных споров, в которых продавец требовал вернуть квартиру после покупки, но не отдавал назад деньги. Такую практику назвали "эффектом Долиной".
Эта история вызвала широкий общественный резонанс, а сама артистка подверглась травле в соцсетях и не только. Сообщалось, что россияне начали сдавать билеты на ее концерты, создатели новогоднего фильма "Невероятные приключения Шурика" хотят вырезать кадры с участием Долиной, а один из ресторанов убрал со своего сайта информацию о ее новогоднем выступлении.
Накануне Лариса Долина объяснила, почему долго молчала по поводу квартирного скандала. В суде она заявила, что покупательница ее квартиры проявила неосмотрительность при заключении сделки.
18:26:36 08-12-2025
... и тут вопрос к судам...
- А как же так вышло *** ?
09:58:57 09-12-2025
Шинник (18:26:36 08-12-2025) ... и тут вопрос к судам...- А как же так вышло *** ?... Да, судебная система в этом и куче подобных случаев себя полностью дискредитировала
18:52:16 08-12-2025
Так она и так уже там🤨. Или кто-то что-то проморгал?
20:24:16 08-12-2025
у пострадавшей стороны есть основания обращаться в Верховный суд и там добиваться справедливого решения», – заявил парламентарий./////////
Интересно, кого депутат считает пострадавшей стороной? Пожилую женщину, трудившуюся на сцене с подросткового возраста; её семью, состоящую из двух женщин, матери и дочери, а также 14 летней внучки, попавших в зону интереса профессиональных мошенников, которые не гнушались разными методами воздействия, в том числе запугивания? Или молодую бизнесвумен, занимающуюся сдачей в аренду жилья, пожелавшую приобрести квартиру на 80 млн дешевле её реальной стоимости? Теперь она идет в Верховный суд не для того, чтобы ей вернули деньги, нет! Она идет требовать квартиру, за которую заплатила полцены, выселять Долину с дочерью и внучкой, чтобы сдавать недвижимость богатым иностранцам, благо есть связи: папа-миллионер, ранее занимавший должность директора по разработке американской корпорации Mentor Graphics; брат программист в кипрской компании Criteo, занимающейся рекламой. За удачную сделку Лурье не пожалела риэлтору 4,5 млн ! В сети есть информация, неизвестна степень достоверности, что данный риэлтор ранее участвовала в аналогичных сделках, оставила без квартир несколько пожилых людей.
21:01:59 08-12-2025
Гость (20:24:16 08-12-2025) у пострадавшей стороны есть основания обращаться в Верховный... Покупатель тут при чем?
09:49:55 09-12-2025
Гость (20:24:16 08-12-2025) у пострадавшей стороны есть основания обращаться в Верховный... Вранье то откровенное не постите. В открытом доступе есть информация что данная квартира Долиной несколько месяцев висела по такой цене на продажу, ее не брали, т.к. цена очень высока. И как ее Лурье купила - начался непонятный визг о якобы заниженной цене. Нет никакой заниженной цены, квартира продана по нормальной рыночной стоимости.
14:12:46 09-12-2025
Гость (09:49:55 09-12-2025) Вранье то откровенное не постите. В открытом доступе есть ин... Враньё откровенное не постите. В открытом доступе есть информация, что квартиры в том доме стоят значительно дороже. В каком доступе вы нашли свои домыслы, не в украинском случайно?
20:38:13 08-12-2025
Что важно, депутата нисколько не волнует, что мошенники раскинули свои сети над всеми гражданами России, практически каждый житель, даже дети, сталкивались с ложными звонками от якобы правоохранителей, из банков, сайта Госуслуг и пр.. Единственно верю, что Бессарабов не в курсе, ему лично пока он в Госдуме, не звонили. Вместо того, чтобы принимать меры по недопущению подобной практики, депутат присоединяется к травле жертв мошенников.
20:51:12 08-12-2025
Извесный саксофонист И́горь Миха́йлович Бу́тман - народный артист РФ, народный артист Чеченской Республики, лауреат Государственной премии РФ. Награждён Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени считает, что Российские артисты должны встать на защиту певицы Ларисы Долины и прекратить травлю.
По его словам, в этой ситуации гнев и борьбу нужно направить на мошенников и их пособников, задающих тон травме певицы.
«Считаю переполнившую интернет волну порицания абсолютно несправедливой. Все мемы и издевательства показывают, насколько жестокими могут быть люди. Они готовы втоптать кумира в грязь, причем многие это делают, чтобы пропиариться», — сказал Бутман.
Музыкант призвал прекратить травлю Долиной, а направить негатив на виновников самой ситуации — мошенников и их пособников.
17:02:32 09-12-2025
Гость (20:51:12 08-12-2025) Извесный саксофонист И́горь Миха́йлович Бу́тман - народный ... Дак Долина и есть главный мошенник в данной ситуации, кинула покупателя на деньги, отжала квартиру, несчастная овечка действительно :-)
22:18:44 08-12-2025
Да ну, Данил, правда что ли?)))
09:01:43 09-12-2025
Если Долина оказалось "не мамонтом" - это проблемы Долиной. Существование мошенников - это проблема государства. Покупательницу Лурье не должно в данном случае волновать мотивы продажи Долиной хаты за полцены и то, что Долину развели. Лурье честно заплатила, Долина должна отдать квартиру. Государство должно найти и посадить мошенников. Долина должна думать головой, а не только в нее есть и петь.
09:46:48 09-12-2025
ыть (09:01:43 09-12-2025) Если Долина оказалось "не мамонтом" - это проблемы Долиной. ... Абсолютно верно, Долина деньги получила ? Получила. Что она потом с ними сделала - это ее личные проблемы, квартира продана, все, у нее новый хозяин.
11:12:31 09-12-2025
...Она идет требовать квартиру, за которую заплатила полцены, выселять Долину с дочерью и внучкой,...
Насмешила. А то, что у Долиной (лично у неё) есть еще, как минимум, 2 квартиры. И замалчивается, сколько у её дочери.
14:49:58 09-12-2025
Гость (11:12:31 09-12-2025) ...Она идет требовать квартиру, за которую заплатила полцены... А покупательница специалист по недвижимости, скупает для сдачи в аренду, её семья гораздо богаче Долиной. Есть ооочень состоятельный папа со связями; брат-программист, живет и работает в офшоре, ему вполне по силам развернуть инфокомпанию с привлечением ботов. Пожилая певица и её дочь, а также внучка, как видим, были один на один с преступниками. Полагаю, суд учитывал многие обстоятельства, в том числе нам неизвестные, принимая решения.
15:40:51 09-12-2025
Гость (14:49:58 09-12-2025) А покупательница специалист по недвижимости, скупает для сда... суд учитывал многие обстоятельства, в том числе нам неизвестные, принимая решения-и главное все равны перед законом,как и закон превыше всего
12:21:49 09-12-2025
Музыкант призвал прекратить травлю Долиной, а направить негатив на виновников самой ситуации — мошенников и их пособников.
Это правильно, но обвиняют Долину за то, что это она выселяет покупательницу из квартиры. Она сама признает, что мошенники говорили ей, что она ничего не потеряет, переведя деньги, то есть она продала человеку квартиру, зная, что отберёт её назад. А это мошенничество. Долина-бабкаскамерша. Наглая, жадная, расчетливая. За 4 месяца общения хоть какой испуг уступит место разуму. Долина на свою известность понадеялась. Кстати, а у её водителя отобрали дебилоидное разрешение на нарушения ПДД?