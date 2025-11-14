В 50 регионах России медики выявили свыше 60 ранее неизвестных вирусов

Специалисты отобрали часть вирусов для более глубокого анализа и исследовали их биологические свойства

В России обнаружили более 60 ранее неизвестных вирусов, заявил гендиректор центра "Вектор" Александр Агафонов, выступая в новосибирском Академгородке. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, находки стали результатом масштабной работы по предотвращению будущих пандемий. К настоящему моменту свыше 50 регионов уже передали в "Вектор" свои образцы, и специалисты выявили среди них десятки новых вирусов.

«Мы хотим обнаружить все вирусы, которые распространены на территории всей Российской Федерации. Для нас очень важно найти не только все вирусы, которые есть, но и особенно важно найти именно патогенные для человека», – сообщил Агафонов.

Он добавил, что сотрудники центра "выделили уже более 60 новых вирусов, неизвестных ранее, изучили их генетическую структуру".

Руководитель "Вектора" уточнил, что специалисты отобрали часть вирусов для более глубокого анализа и исследовали их биологические свойства. Главная задача сейчас – понять, как эти вирусы будут эволюционировать и могут ли со временем обрести пандемический потенциал.

«Насколько эволюция этих вирусов будет стремительной, во что она перерастет, получим ли мы через некоторое время штамм, который будет обладать пандемическими свойствами. Эта задача очень сложная», – подчеркнул он.

Агафонов также призвал активнее использовать возможности искусственного интеллекта и нейросетей для прогнозирования структуры будущих лекарств и вакцин. По его словам, это позволит быстрее проверять прототипы и оперативно получать средства борьбы с новыми угрозами.

