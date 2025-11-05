"Два года немного побаливало". Редкое раковое заболевание выявили у жителя Барнаула

Мужчина сразу честно признался, что крайне редко посещает врачей

05 ноября 2025, 15:43, ИА Амител

Осмотр у врача / Фото: поликлиника № 14

В барнаульской поликлинике № 14 в рамках диспансеризации выявили редкую онкопатологию у 52-летнего мужчины, сообщили amic.ru в медучреждении.

«Мужчина сразу честно признался, что крайне редко посещает врачей. Да и жалоб у него особо нет. Однако при осмотре ротовой полости насторожили образования на языке: как после ожога», – говорится в сообщении.

Выяснилось, что новообразования у пациента уже около двух лет и последнее время немного побаливали.

«Сомнений у меня практически не возникло. С приема мужчину направила к онкологу», – рассказала сотрудница поликлиники Галина Химчинская.

Как рассказал главврач поликлиники Дмитрий Денисов, каждый месяц порядка девяти случаев онкологических заболеваний выявляют специалисты поликлиники у тех пациентов, которые проходят диспансеризацию:

«Как правило, этих людей ничего не беспокоит. И довольно часто приходится уговаривать их сделать скрининг. По итогу же у многих подозрение на рак выставляют уже в анамнестическом кабинете при осмотре кожи, пальпации щитовидной железы и молочных желез».

Медики в очередной раз призывают пациентов не откладывать прохождение диспансеризации. Отделение медицинской профилактики в консультативно-диагностической поликлинике № 14 работает ежедневно до 20:00 часов.Ранее заведующая поликлиникой "Надежда" алтайского онкодиспансера Татьяна Синкина рассказала amic.ru, что бывает, если тянуть с обращением к врачу.