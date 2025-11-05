"Два года немного побаливало". Редкое раковое заболевание выявили у жителя Барнаула
05 ноября 2025, 15:43, ИА Амител
В барнаульской поликлинике № 14 в рамках диспансеризации выявили редкую онкопатологию у 52-летнего мужчины, сообщили amic.ru в медучреждении.
«Мужчина сразу честно признался, что крайне редко посещает врачей. Да и жалоб у него особо нет. Однако при осмотре ротовой полости насторожили образования на языке: как после ожога», – говорится в сообщении.
Выяснилось, что новообразования у пациента уже около двух лет и последнее время немного побаливали.
«Сомнений у меня практически не возникло. С приема мужчину направила к онкологу», – рассказала сотрудница поликлиники Галина Химчинская.
Как рассказал главврач поликлиники Дмитрий Денисов, каждый месяц порядка девяти случаев онкологических заболеваний выявляют специалисты поликлиники у тех пациентов, которые проходят диспансеризацию:
«Как правило, этих людей ничего не беспокоит. И довольно часто приходится уговаривать их сделать скрининг. По итогу же у многих подозрение на рак выставляют уже в анамнестическом кабинете при осмотре кожи, пальпации щитовидной железы и молочных желез».
Медики в очередной раз призывают пациентов не откладывать прохождение диспансеризации. Отделение медицинской профилактики в консультативно-диагностической поликлинике № 14 работает ежедневно до 20:00 часов.Ранее заведующая поликлиникой "Надежда" алтайского онкодиспансера Татьяна Синкина рассказала amic.ru, что бывает, если тянуть с обращением к врачу.
15:58:05 05-11-2025
Ну выявили... Что дальше? Выявлять выявляете, лечите-то с каким успехом? Из знакомых и родственников выздоравливали в советское время. Сейчас только фатальный исход. Что 68 лет, что 57, что 44, их нет.
23:48:34 05-11-2025
Гость (15:58:05 05-11-2025) Ну выявили... Что дальше? Выявлять выявляете, лечите-то с ка... отрежут язык да и всё
16:13:30 05-11-2025
"Мужчина сразу честно признался, что крайне редко посещает врачей" - так в 14 поликлинику к профильным специалистам фиг запишешься. Лечить то когда будут???
17:12:15 05-11-2025
Диспансеризация в поликлинике N3 - это полная фомальность. Взяли кровь из пальца и померяли давление. Остальных врачей проходите, самостоятельно беря талоны. Талоны, если успел взять, только через 2 недели, в разные дни. А это каждый раз нужно с работы отпрашиваться... Ну, и кому нужна такая диспансеризация? Только поликлинике, они деньги за это получают! Неужели, если пригласили на диспансеризацию, то организовать прием основных врачей и сдачу всех анализов в один день. День, который работодатель обязан тебе по закону предоставить для этого...
18:24:45 05-11-2025
Что, буксует диспансеризация? Не перечисляют халявное бабло? Уже никто не верит в эти формальные обследования.
18:41:57 05-11-2025
Жил бы себе человек и не тужил бы, кабы не диспансеризация, "выявившая" то (как "ковид" в своё время), с чем он так и наслаждался бы жизнью в блаженном неведении. Теперь отрава "диагноза" и вызванная им паника скоропостижно доконают "больного"...
20:21:28 05-11-2025
Не смешите мои тапки.. никто на диспансеризции на я зык не смотрит. со слов пишут рост -вес. давленку смерят и может кровь возьмут.
11:00:11 06-11-2025
А мне в 14-ой написали что я оказывается прошел диспансеризацию, на госуслуги уведомление пришло. Хотя я в поликлинику вообще не обращался, липовые отчеты поликлиника ляпает и похоже деньгу за это получает со страховых. И не боятся так нагло действовать, это же мошенничество насколько я понимаю в чистом виде
11:14:33 06-11-2025
Гость (11:00:11 06-11-2025) А мне в 14-ой написали что я оказывается прошел диспансериза... когда совсем не обращался, да мошенничество, только поликлиника отпишется, что это "сбой системы", а вот когда хоть с насморком обратился, напишут, что все правильно, осмотрели, взяли анализы и т.д. и т.п., и за диспансеризацию отчитаются и деньги получат
11:47:29 06-11-2025
Гость (11:14:33 06-11-2025) когда совсем не обращался, да мошенничество, только поликлин... В том то и дело что совсем не обращался, хотя примерно в это же время проходил медкомиссию на оружие, платно, в диагностическом, может они это каким-то образом к себе подтянули. Хотя в их сопроводительном тексте по диспансеризации указано что я якобы обратился к ним по поводу болезни суставов и была проведена диспансеризация, вообще полная ерунда