Выпускник, набравший 299 баллов за три ЕГЭ, пересдал математику ради третьей "сотки"

Юноша окончил новосибирскую школу

22 июля 2026, 12:45, ИА Амител

ЕГЭ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Выпускник новосибирской школы № 48 рискнул улучшить свой результат ЕГЭ ради круглой цифры, пишет "КП-Новосибирск". Изначально Владимир набрал суммарно 299 баллов за три экзамена: русский язык и информатику он сдал на максимальные 100 баллов, а профильную математику — на 99.

Однако молодой человек не согласился с потерей одного балла и решил оспорить оценку, но апелляция не принесла результата. Тогда он подал заявление на пересдачу профильной математики в резервный день, чтобы добиться идеальной "третьей сотки".

Риск оправдался не полностью: во второй раз комиссия оценила работу школьника в 97 баллов. Тем не менее поводов для расстройства у Владимира нет. Несмотря на небольшое снижение оценки, его итоговые результаты остаются одними из самых высоких в регионе, что открывает двери в лучшие технические вузы страны.

«Дирекция института оказалась очень дружелюбной, мне все понравилось. Получилось узнать много полезного о предстоящем обучении», — поделился абитуриент.

Он дополнительно занимался в онлайн-школе, чтобы уровня знаний хватило для участия в олимпиадах: победители олимпиад могли поступить в ведущие вузы страны вне конкурса. Владимир выиграл четыре из них и воплотил свой план в жизнь.