Выпускник, набравший 299 баллов за три ЕГЭ, пересдал математику ради третьей "сотки"
Юноша окончил новосибирскую школу
22 июля 2026, 12:45, ИА Амител
Выпускник новосибирской школы № 48 рискнул улучшить свой результат ЕГЭ ради круглой цифры, пишет "КП-Новосибирск". Изначально Владимир набрал суммарно 299 баллов за три экзамена: русский язык и информатику он сдал на максимальные 100 баллов, а профильную математику — на 99.
Однако молодой человек не согласился с потерей одного балла и решил оспорить оценку, но апелляция не принесла результата. Тогда он подал заявление на пересдачу профильной математики в резервный день, чтобы добиться идеальной "третьей сотки".
Риск оправдался не полностью: во второй раз комиссия оценила работу школьника в 97 баллов. Тем не менее поводов для расстройства у Владимира нет. Несмотря на небольшое снижение оценки, его итоговые результаты остаются одними из самых высоких в регионе, что открывает двери в лучшие технические вузы страны.
«Дирекция института оказалась очень дружелюбной, мне все понравилось. Получилось узнать много полезного о предстоящем обучении», — поделился абитуриент.
Он дополнительно занимался в онлайн-школе, чтобы уровня знаний хватило для участия в олимпиадах: победители олимпиад могли поступить в ведущие вузы страны вне конкурса. Владимир выиграл четыре из них и воплотил свой план в жизнь.
«Приходилось учиться по 12 часов в день, чтобы наверстать материал, которому в олимпиадных сборных обучают в 9–10-х классах», — рассказал выпускник.
13:01:08 22-07-2026
Дофига умный как я посмотрю
13:08:00 22-07-2026
Гость (13:01:08 22-07-2026) Дофига умный как я посмотрю... по техническим специальностиям в этом году на бесплатные места много 300+ баллов на 3 ЕГЭ - по стране 9777 стобалльников, и число бюджетных мест здорово подсократили..
14:03:44 22-07-2026
«Приходилось учиться по 12 часов в день, чтобы наверстать материал, которому в олимпиадных сборных обучают в 9–10-х классах», — рассказал выпускник.////////////
То есть на олимпиадах просто предлагается материал, который не входит в школьную программу. А если бы это давали в обычной школе на уроках, то почти все ученики могли стать победителями олимпиад. Получается, что олимпиады выявляют не самых умных, а тех, кто мог забить на школьную программу, но изучать что-то другое, помимо стандартного учебника.
15:11:47 22-07-2026
Гость (14:03:44 22-07-2026) «Приходилось учиться по 12 часов в день, чтобы наверстать ма...То есть на олимпиадах просто предлагается материал, который не входит в школьную программу... изучать что-то другое, помимо стандартного учебника.Примерно, да. Участвовал в одной олимпиаде, когда учился школе. Могу сказать так - там предлагается материал, который можно решить, используя знания, полученные в школьной программе, но при этом способы решения этого материала в школе не изучались.
Соответственно, участник олимпиады должен либо определить эти способы (что не всегда возможно, т.к. время олимпиады ограничено), либо, как вы и указали - изучать до олимпиады что-то, помимо стандартного учебника.
15:31:08 22-07-2026
Гость (15:11:47 22-07-2026) Примерно, да. Участвовал в одной олимпиаде, когда учился шко... Знакомая ещё в советское время училась в 42 школе. Там программа была заточена на поступление в НГУ. Девушка сдавала экзамены в другой ВУЗ. Получила плохую оценку. Подала апелляцию. Комиссия ей объяснила, что задачи решил кто-то другой, эти способы в школе не изучаются. Но она смогла доказать, что в их математическом классе именно так учили.
21:48:03 22-07-2026
Гость (15:31:08 22-07-2026) Знакомая ещё в советское время училась в 42 школе. Там прог... Скорее всего не учили именно так, а рассматривали методы в обычных школах не изучаемые, помимо методов обязательной школьной программы, сталкивался с таким тоже.
15:13:19 22-07-2026
Гость (14:03:44 22-07-2026) «Приходилось учиться по 12 часов в день, чтобы наверстать ма... Улыбнуло.. Вы рассуждаете примерно так - не буду делать фундамент, грязная работа с бетоном, тяжело, муторно. Лучше сразу буду строить крышу, свежий воздух, приятный запах дерева..
Проблема в том, что почти половина учеников НЕ МОЖЕТ усвоить даже школьную программу, а олимпиадные задания без ПОЛНОГО знания школьного курса + дополнительные знания решать не получиться. А Ваши фантазии "выявляют не самых умных, а тех, кто мог забить на школьную программу" останутся лишь фантазиями ))