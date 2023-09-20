Синоптики рассказали о погоде в Алтайском крае 20 сентября
В Барнауле в начале дня будет дождь
20 сентября 2023, 06:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае днем 20 сентября температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла, а местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.
Ветер подует юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле воздух прогреется до +18 градусов, а в начале дня пройдет небольшой дождь, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Барнауле до конца осени.
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