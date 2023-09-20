Синоптики рассказали о погоде в Алтайском крае 20 сентября

В Барнауле в начале дня будет дождь

20 сентября 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае днем 20 сентября температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла, а местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Ветер подует юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +18 градусов, а в начале дня пройдет небольшой дождь, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Барнауле до конца осени.