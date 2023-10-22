Синоптики рассказали о погоде в Алтайском крае 22 октября

День выдастся прохладным и местами сырым

22 октября 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Прохладная погода установится в Алтайском крае 22 октября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Температура составит +7...+12 градусов. Утром возможен туман, а днем в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Ветер подует юго-западный, 4-9 м/с, во второй половине дня по западу местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле в светлое время суток термометры покажут до +9 градусов. Преимущественно без осадков, но вечером – небольшой дождь. Скорость ветра – до 9 м/с.