Скандальный ДК в алтайском селе наконец-то открылся
Ранее подрядчик срывал сроки строительства
Долгожданное открытие Дома культуры в селе Теректа Усть-Коксинского района состоялось, о чем сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак в своем Telegram-канале.
Первоначально планировалось, что ДК примет посетителей еще в декабре предыдущего года, однако из-за недобросовестности подрядной организации сроки сдачи объекта были сорваны. В мае контракт с подрядчиком был прекращен, после чего строительство приостановилось, и начались судебные разбирательства по вопросу возврата денежных средств.
«После работы таких "специалистов" возникла необходимость в дополнительном финансировании для переделки капитального ремонта. В Доме культуры был обновлен внешний вид, отремонтированы сцена и зрительский зал, а также закуплено новое звуковое и световое оборудование. Теперь это современное и комфортное пространство, где местные жители смогут проводить время и организовывать различные мероприятия», – подчеркнул Турчак.
А у нас Художественный Музей когда откроется?
Ну откроется этот МУЗЕЙ и что там разместят, репродукции местных живописцев?