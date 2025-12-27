Скандальный ДК в алтайском селе наконец-то открылся

Ранее подрядчик срывал сроки строительства

27 декабря 2025, 13:25, ИА Амител

Капремонт Теректинского дома культуры / Фото: altai-republic.ru

Долгожданное открытие Дома культуры в селе Теректа Усть-Коксинского района состоялось, о чем сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

Первоначально планировалось, что ДК примет посетителей еще в декабре предыдущего года, однако из-за недобросовестности подрядной организации сроки сдачи объекта были сорваны. В мае контракт с подрядчиком был прекращен, после чего строительство приостановилось, и начались судебные разбирательства по вопросу возврата денежных средств.