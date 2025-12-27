НОВОСТИОбщество

Скандальный ДК в алтайском селе наконец-то открылся

Ранее подрядчик срывал сроки строительства

27 декабря 2025, 13:25, ИА Амител

Капремонт Теректинского дома культуры / Фото: altai-republic.ru
Капремонт Теректинского дома культуры / Фото: altai-republic.ru

Долгожданное открытие Дома культуры в селе Теректа Усть-Коксинского района состоялось, о чем сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

Первоначально планировалось, что ДК примет посетителей еще в декабре предыдущего года, однако из-за недобросовестности подрядной организации сроки сдачи объекта были сорваны. В мае контракт с подрядчиком был прекращен, после чего строительство приостановилось, и начались судебные разбирательства по вопросу возврата денежных средств.

«После работы таких "специалистов" возникла необходимость в дополнительном финансировании для переделки капитального ремонта. В Доме культуры был обновлен внешний вид, отремонтированы сцена и зрительский зал, а также закуплено новое звуковое и световое оборудование. Теперь это современное и комфортное пространство, где местные жители смогут проводить время и организовывать различные мероприятия», – подчеркнул Турчак.

Филиал поликлиники № 1 на Горе / Фото: канал губернатора Виктора Томенко в Max

Как после ремонта выглядит поликлиника на Горе, которая несколько лет рушилась на глазах?

Здание, которое было признано аварийным, не просто спасли, а полностью обновили
НОВОСТИОбщество

ремонт

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

18:50:12 27-12-2025

А у нас Художественный Музей когда откроется?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:49:59 27-12-2025

Ну откроется этот МУЗЕЙ и что там разместят, репродукции местных живописцев?

  -13 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров