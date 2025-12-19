Здание, которое было признано аварийным, не просто спасли, а полностью обновили

19 декабря 2025, 06:15, ИА Амител

Филиал поликлиники № 1 на Горе / Фото: канал губернатора Виктора Томенко в Max

Филиал барнаульской поликлиники № 1 по адресу ул. Аванесова, 32, который открылся осенью после капитального ремонта, посетил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он высоко оценил результаты работ, отметила главврач медучреждения Елена Азарова: из старого аварийного здания сделали комфортную поликлинику, в которую людям приятно приходить. Состояние помещений еще десять лет назад оставляло желать лучшего, а с 2018-го здание начало разрушаться, что потребовало решительных мер.

О том, что сделали в поликлинике в рамках капитального ремонта и как она теперь выглядит, – в материале amic.ru.

Была аварийной, стала современной

На капитальный ремонт, который начался в 2023 году, потратили порядка 200 млн рублей из краевого бюджета. На масштабные работы, разделенные на три этапа, ушло два года. Строители не только восстановили поврежденные конструкции, но и полностью заменили инженерные системы, а также провели ремонт внутренних помещений. Не забыли и о благоустройстве.

Поликлиника на Горе после капремонта / Фото: канал Виктора Томенко в Max

Теперь филиал медорганизации на ул. Аванесова не узнать: ветхое медучреждение превратилось в современное, со светлыми помещениями.

«Для нас было принципиально важно не просто отремонтировать здание, а сделать поликлинику по-настоящему современной и удобной для пациентов», – подчеркнула главный врач.

В обновленной поликлинике создали комфортную зону ожидания, оборудовали фильтр-боксы и рентген-кабинет. Прием ведут не только врачи-терапевты, но и акушеры-гинекологи, и стоматологи.

Частично заменили и оборудование – на это из краевого бюджета выделили еще 20 млн рублей. В частности, для филиала приобрели новый маммограф.

Азарова также отметила, что сейчас медицинская помощь уже оказывается в полном объеме. К филиалу поликлиники прикреплено около 16 тысяч жителей.

Фото: страница главного врача Елены Азаровой во "ВКонтакте"

"Ходила ходуном"

Здание по адресу ул. Аванесова, 32, построили в послевоенные годы. Долгое время здесь располагалась пятая городская поликлиника. В 2014-м медучреждение упразднили, сделав его филиалом поликлиники № 1. Как рассказывала amic.ru Азарова, уже тогда помещения были в плачевном состоянии. В 2015-м здание по итогам экспертизы признали аварийным, медучреждению пришлось "спасать" ситуацию временными ремонтами.

Но и эти усилия к 2018-му оказались напрасными. Неподалеку начали строить жилой комплекс: когда забивали сваи, старенькая поликлиника снова "пошла ходуном". К 2023-му ситуация стала критичной: здание вновь признали аварийным, а оказывать там медицинскую помощь было уже невозможно.

Рассматривался вариант переезда филиала в пристройку к тому самому жилкомплексу, который построили рядом, но не вышло. Тогда краевые власти взялись за решение проблемы и выделили средства на капитальный ремонт. Пока шли работы, помощь оказывали в других филиалах поликлиники. Теперь жители Горы вновь могут получать медицинские услуги в шаговой доступности.

