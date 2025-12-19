Как после ремонта выглядит поликлиника на Горе, которая несколько лет рушилась на глазах?
Здание, которое было признано аварийным, не просто спасли, а полностью обновили
19 декабря 2025, 06:15, ИА Амител
Филиал барнаульской поликлиники № 1 по адресу ул. Аванесова, 32, который открылся осенью после капитального ремонта, посетил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он высоко оценил результаты работ, отметила главврач медучреждения Елена Азарова: из старого аварийного здания сделали комфортную поликлинику, в которую людям приятно приходить. Состояние помещений еще десять лет назад оставляло желать лучшего, а с 2018-го здание начало разрушаться, что потребовало решительных мер.
О том, что сделали в поликлинике в рамках капитального ремонта и как она теперь выглядит, – в материале amic.ru.
Была аварийной, стала современной
На капитальный ремонт, который начался в 2023 году, потратили порядка 200 млн рублей из краевого бюджета. На масштабные работы, разделенные на три этапа, ушло два года. Строители не только восстановили поврежденные конструкции, но и полностью заменили инженерные системы, а также провели ремонт внутренних помещений. Не забыли и о благоустройстве.
Теперь филиал медорганизации на ул. Аванесова не узнать: ветхое медучреждение превратилось в современное, со светлыми помещениями.
«Для нас было принципиально важно не просто отремонтировать здание, а сделать поликлинику по-настоящему современной и удобной для пациентов», – подчеркнула главный врач.
В обновленной поликлинике создали комфортную зону ожидания, оборудовали фильтр-боксы и рентген-кабинет. Прием ведут не только врачи-терапевты, но и акушеры-гинекологи, и стоматологи.
Частично заменили и оборудование – на это из краевого бюджета выделили еще 20 млн рублей. В частности, для филиала приобрели новый маммограф.
Азарова также отметила, что сейчас медицинская помощь уже оказывается в полном объеме. К филиалу поликлиники прикреплено около 16 тысяч жителей.
"Ходила ходуном"
Здание по адресу ул. Аванесова, 32, построили в послевоенные годы. Долгое время здесь располагалась пятая городская поликлиника. В 2014-м медучреждение упразднили, сделав его филиалом поликлиники № 1. Как рассказывала amic.ru Азарова, уже тогда помещения были в плачевном состоянии. В 2015-м здание по итогам экспертизы признали аварийным, медучреждению пришлось "спасать" ситуацию временными ремонтами.
Но и эти усилия к 2018-му оказались напрасными. Неподалеку начали строить жилой комплекс: когда забивали сваи, старенькая поликлиника снова "пошла ходуном". К 2023-му ситуация стала критичной: здание вновь признали аварийным, а оказывать там медицинскую помощь было уже невозможно.
Рассматривался вариант переезда филиала в пристройку к тому самому жилкомплексу, который построили рядом, но не вышло. Тогда краевые власти взялись за решение проблемы и выделили средства на капитальный ремонт. Пока шли работы, помощь оказывали в других филиалах поликлиники. Теперь жители Горы вновь могут получать медицинские услуги в шаговой доступности.
Подробно об истории со зданием поликлиники на Горе можно прочитать в нашем материале.
07:03:34 19-12-2025
И пациенты не нужны... Обертка красивая.
07:26:49 19-12-2025
А не будет как с 14-й? 4 этажа, несколько входов, но отзывы только негативные.
08:18:06 19-12-2025
Гость (07:26:49 19-12-2025) А не будет как с 14-й? 4 этажа, несколько входов, но отзывы ... непременно будет.
кто в этих светлых горницах работать то будет.
а кто будет к лечению людей их лучше не подпускать, им только верблюдам хвосты крутить
10:45:22 19-12-2025
Гость (07:26:49 19-12-2025) А не будет как с 14-й? 4 этажа, несколько входов, но отзывы ... Это другое! Новость о ремонте, а не о работе поликлиники. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Паниматьнада.
07:27:40 19-12-2025
Попов в медиарейтинге опять на 1-е место выйдет?
09:00:54 19-12-2025
И врачами там будут хусыманулыевы, брррр
Я уже боюсь к себе в 14ю ходить, половина врачей со средней Азии
09:34:32 19-12-2025
видел это здание
молодцы. Отличная работа
09:47:56 19-12-2025
Всё сделали качественно. Доктора работают молодые, перспективные, надеюсь, они к нам надолго.
А для жителей - поликлиника в шаговой доступности. Это намного лучше, чем ездить с двумя пересадками!
10:22:10 19-12-2025
Откуда столько негатива?! Сделали поликлинику -плохо, не сделали - тоже плохо. Елена Васильевна отличный главный врач, дай Бог ей здоровья и сил.
10:25:18 19-12-2025
Куда с 2мя пересадками? Сел на 55й или 109й и в поликлинике на Интернациональной.
10:28:31 19-12-2025
Вот так можно отремонтировать все малоэтажные жилые дома, будет и красиво для города и комфортно для людей которые в них проживают, и они ещё 100 лет простоят.
11:05:45 19-12-2025
Гость (10:28:31 19-12-2025) Вот так можно отремонтировать все малоэтажные жилые дома, бу... Любой каприз за ваши деньги. Ждем оплаты и начинаем!
12:21:01 19-12-2025
Администрация (11:05:45 19-12-2025) Любой каприз за ваши деньги. Ждем оплаты и начинаем!... Деньги выделяются из бюджета на расселение, можно использовать эти деньги, но это делать не хотят потому, что земля под этими домами дороже стоит.
16:58:27 19-12-2025
Гость (12:21:01 19-12-2025) Деньги выделяются из бюджета на расселение, можно использова... Отделяйте мух от котлет.
16:10:43 19-12-2025
по соседству так школу починили. гнилые стены рыхлые насверлили дырками и ОБШИЛИ ПЛИТОЧКАМИ!! втирание очков
16:12:20 19-12-2025
А поликлинику на Калинина,16 никто не ремонтирует. Второй год стоит закрытая. У стареньких сил нет на Кулагина ездить. И никому нет дела.
18:19:07 19-12-2025
Гость (16:12:20 19-12-2025) А поликлинику на Калинина,16 никто не ремонтирует. Второй го... Там вокруг сплошная промзона. Кого лечить? Трамваи?
19:54:21 19-12-2025
Калинина 16 -возле Жилплощадки, а Кулагина 10 - как раз промзона. И туда должны ездить пациенты Октябрьского района. Решение проблемы никто не ищет. С 2024 года. Такой вот нацпроект "Здравоохранение" в Барнауле.
21:43:52 21-12-2025
рада за наш микрорайон. школы нас конечно лишили- теперь многоэтажка. зато хоть больницу спасли. благодарю всех кто принял в этом участие. спасибо, что инфраструктура сохранена для жителей. а то бы построили очередной ЖК никому не нужный и катались бы в 14... по тому что в 3-ю не попасть
19:45:57 27-12-2025
Был у нас в 1 поликлинике один молодой врач из "хусыманулыевых". Придешь к нему на прием- смотрит он на тебя как баран на новые ворота, и не знает какое лечение предложить. Хорошо что уволился.