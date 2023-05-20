Сотрудники Минприроды в Алтайском крае спасли медвежонка
Маленького хищника нашли в Чарышском районе
20 мая 2023, 12:30, ИА Амител
Сотрудники Минприроды Алтайского края спасли медвежонка, который не мог передвигаться из-за травмированной лапы. Как сообщили в ведомстве, маленького хищника нашли в Чарышском районе, его матери при этом не обнаружили.
Охотинспекторы передали малыша в фонд помощи "Ноев ковчег", где его вылечили и провели реабилитацию. Травма оказалась несерьёзной, и он начал быстро передвигаться самостоятельно.
Специалисты установили, что косолапому всего один-два месяца, а потому выжить в природе в одиночку в таком возрасте он бы не смог. Зверька отправили подрастать в приют для осиротевших медвежат в Алтайском государственном биосферном заповеднике. Через несколько месяцев его отпустят на волю.
14:23:03 20-05-2023
Ну вот и хорошо. Только бы двуногим зверькам с винторезом не попался и пожил немного.
15:44:25 20-05-2023
Гость. (14:23:03 20-05-2023) Ну вот и хорошо. Только бы двуногим зверькам с винторезом не... или врлкособам.