Сотрудники Минприроды в Алтайском крае спасли медвежонка

Маленького хищника нашли в Чарышском районе

20 мая 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: Минприроды Алтайского края

Сотрудники Минприроды Алтайского края спасли медвежонка, который не мог передвигаться из-за травмированной лапы. Как сообщили в ведомстве, маленького хищника нашли в Чарышском районе, его матери при этом не обнаружили.

Охотинспекторы передали малыша в фонд помощи "Ноев ковчег", где его вылечили и провели реабилитацию. Травма оказалась несерьёзной, и он начал быстро передвигаться самостоятельно.

Специалисты установили, что косолапому всего один-два месяца, а потому выжить в природе в одиночку в таком возрасте он бы не смог. Зверька отправили подрастать в приют для осиротевших медвежат в Алтайском государственном биосферном заповеднике. Через несколько месяцев его отпустят на волю.