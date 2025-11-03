Новый современный корпус поликлиники № 9 возводят по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь"

03 ноября 2025, 06:18, ИА Амител

Строительство здания поликлиники № 9 в Барнауле / Фото: amic.ru

Возведение нового корпуса барнаульской поликлиники № 9 на ул. Попова, 128, идет полным ходом. Рабочие ведут закладку фундамента и монтируют каркас подвала. Здание станет не заменой действующим помещениям медучреждения, а мощным дополнением, которое выведет оказание медпомощи на новый уровень.

О том, каким будет новое здание поликлиники № 9 в Барнауле, какую помощь здесь будут оказывать и когда оно начнет работу, – в материале amic.ru.

Появится в обозримом будущем

Полномасштабные работы начались летом 2025-го. Стоимость проекта – более 1,1 млрд рублей, половина из которых – краевые средства. Как и все сложные объекты, строительство курирует Минстрой Алтайского края и Единый стройзаказчик региона.

«В настоящее время на объекте выполняются работы по устройству фундамента и каркаса подвальной части. До конца года уже появится и каркас здания в районе второго этажа», – сообщил замдиректора Единого стройзаказчика Вячеслав Пантелеев.Руководитель подрядной организации Сергей Зябкин отметил, что перед началом строительства пришлось провести масштабные работы по расчистке участка.

«Многие видели эту площадку: здесь было складировано большое количество остатков отходов и грунтовых масс со всех строек, которые вели в этом районе в предыдущие годы. Перед началом работ пришлось все это вывезти – порядка 8 тысяч "кубов". Плюс, была поросль деревьев, которую мы убрали. Только после этого начали готовить котлован», – пояснил директор.Несмотря на возникшие сложности, работы проводят согласно графику. По словам Зябкина, строительство будет продолжено и зимой.

Кстати, зеленые насаждения будут восстановлены. Этап благоустройства, согласно проекту, предусматривает не только парковку, малые архитектурные формы и скамейки, но и высадку деревьев.

По плану строительные работы будут полностью завершены в июле 2027 года.

Строительство здания поликлиники № 9 в Барнауле / Фото: amic.ru

Рентген, "неотложка" и хирургия

Здание, площадь которого составит порядка шести тысяч квадратных метров, будет трехэтажным.

Подвал отдадут под складские помещения и гардероб для персонала. На первом этаже, помимо открытой регистратуры, разместят отделения рентгена, профилактики, неотложной помощи, инфекционных заболеваний, а также процедурный кабинет.

На втором этаже сконцентрируют всю терапевтическую службу. Кроме того, будут работать отделения врачей общей практики, функциональной диагностики, кабинеты офтальмологов.

Третий этаж практически полностью займут хирурги, урологи, онкологи, травматологи. Проектом предусмотрены малые операционные, эндоскопическое отделение и койки дневного стационара.

Кадры для нового корпуса точно будут, заверила главный врач барнаульской поликлиники № 9 Инна Анисимова.

«Здесь будет кому работать. Мы уже обучаем узких специалистов на перспективу: врачей УЗИ, функциональной диагностики, неврологов, офтальмолога. Уже обучили врача-сурдолога и открываем сурдологический прием. Поскольку понимаем, какие структурные подразделения будут в новом здании, а сроки сдачи обещают быстрые, рассчитываем, что к окончанию строительства у нас будут необходимые узкие специалисты и дополнительные участковые терапевты», – объяснила руководитель поликлиники.По ее словам, после введения нового здания в эксплуатацию штат поликлиники расширится примерно на 30%, а мощность нового медучреждения составит 700 посещений в смену.

Проект поликлиники на ул. Попова, 128 / Фото: "Алтайгражданпроект"

Удобство для людей

Будущее медучреждение сравнивают с "суперполиклиникой" № 14, которая начала принимать пациентов в начале 2025 года. Но эти два проекта серьезным образом отличаются, заметила Анисимова. В отличие от своих коллег, врачи 9-й поликлиники не покинут зданий, где трудятся сейчас: медучреждение просто получит дополнительный современный корпус, чтобы повысить уровень оказания помощи.

«Основные корпуса нашей поликлиники строились в 80-е, когда численность прикрепленного населения была 30 тысяч человек. Уже сегодня мы обслуживаем 80 тысяч, а через пару лет количество превысит 100 тысяч. Территория нашего обслуживания растет, поэтому требуются новые мощности. Сейчас мы работаем в очень сжатых условиях, но время требует современных решений», – пояснила главный врач.Так, в корпусе на ул. Попова разместят 16 терапевтических участков и 12 врачей общей практики. Жителям Индустриального района, которые живут неподалеку, будет комфортнее добираться до своего врача.

Проект поликлиники на ул. Попова, 128 / Фото: "Алтайгражданпроект"

Какие-то отделения (офтальмологическое, функциональной диагностики, эндоскопическое) переедут в новый корпус с расширением кабинетов, а какие-то (рентгенологическое, неотложной помощи, процедурный кабинет) будут дублировать те, что уже работают. Расширятся и возможности: например, в рентген-отделении появится аппарат для проведения многоспиральной компьютерной томографии, которого сейчас в поликлинике нет.

Главной целью при составлении медицинского задания было выстроить правильную логистику, чтобы обеспечить максимальный комфорт пациентам, подчеркнула Инна Анисимова. Когда объект достроят и введут в эксплуатацию, жителям близлежащих микрорайонов не придется тратить много времени на дорогу до поликлиники, а максимально возможный объем помощи они смогут получить в одном месте.