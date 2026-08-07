НОВОСТИОбщество

Такой день. Ситуация на АЗС и помощь вагонному заводу

О главных событиях на Алтае за 7 августа

07 августа 2026, 23:50, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Алтайский край Такой день
       

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров