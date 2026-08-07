Такой день. Ситуация на АЗС и помощь вагонному заводу
О главных событиях на Алтае за 7 августа
07 августа 2026, 23:50, ИА Амител
Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
- Глава Минпромторга РФ похвалил алтайскую промышленность и пообещал помочь вагонному заводу "Алтайвагон". Предприятия края в первой половине 2026 года показали хороший рост, отметил Антон Алиханов в ходе поездки на Алтай.
- Ситуация с топливом на АЗС в Барнауле стабилизируется, заявили власти города. На заправках есть все основные виды горючего.
- В Алтайском крае с начала 2026 года заметнее всего выросли зарплатные предложения в добывающей отрасли и сельском хозяйстве. При этом самые большие суммы работодатели готовы платить вахтовикам: летом медианная предлагаемая зарплата для них достигла 187 тысяч рублей.
- Осталось немного. Капитальный ремонт Кулундинской ЦРБ планируют закончить в октябре. Общестроительные работы завершены уже на 90%.
- В Барнауле подключили более 12 километров линий уличного освещения. Обновление системы наружного освещения проводится в рамках муниципальной программы.
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