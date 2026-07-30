НОВОСТИОбщество

Такой день. Эвакуация из Центрального райсуда и планы на фразу "Барнаул — столица мира"

О главных событиях на Алтае за 30 июля

30 июля 2026, 23:56, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Барнаул Алтайский край Такой день
       

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров