Такой день. Эвакуация из Центрального райсуда и планы на фразу "Барнаул — столица мира"
О главных событиях на Алтае за 30 июля
30 июля 2026, 23:56, ИА Амител
Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
- Заседание по делу депутата АКЗС Клюшниковой сорвала эвакуация из Центрального райсуда. Его отложили на другой день.
- Фраза "Барнаул — столица мира" будет принадлежать всем жителям города и навсегда останется его частью.
- Дороги в Барнауле частично закроют в связи с ремонтными работами. Из‑за повреждения трубопроводов и строительства сетей перекрывают улицы и ограничивают проезд на нескольких участках.
- В Барнауле стартовали международные соревнования по футболу, посвященные памяти Геннадия Смертина. В турнире участвуют 16 юношеских команд.
- Семья из Барнаула отправилась в Турцию в автодоме. Они уже проехали Екатеринбург, Казань и Владикавказ.
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