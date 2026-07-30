Такой день. Эвакуация из Центрального райсуда и планы на фразу "Барнаул — столица мира"

О главных событиях на Алтае за 30 июля

30 июля 2026, 23:56, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru