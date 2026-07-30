Заседание по делу депутата АКЗС Клюшниковой сорвала эвакуация из Центрального райсуда

Его отложили на другой день

30 июля 2026, 13:05, ИА Амител

Людмила Клюшникова в суде / Фото: amic.ru / Антон Дегтярев

Утром 30 июля в Барнауле эвакуировали сотрудников и посетителей Центрального районного суда, что сорвало заседание по делу депутата АКЗС Людмилы Клюшниковой и ее помощницы Светланы Кербер, сообщает "МК на Алтае".

Люди находились на улице уже около 08:45, рядом с судом стоял автомобиль Росгвардии. Правоохранители оцепили здание. А заседание было запланировано на 09:00.

«Депутат появилась на парковке за несколько минут до назначенного времени. Здесь же был замечен ее адвокат. После недолгих переговоров они покинули место», — пишет издание.

Как пояснил защитник Клюшниковой, судебный процесс продолжится только 7 августа.

В этот же день людей вывели и из здания Алтайского краевого суда. О причинах происшествия в обоих случаях информации пока нет. Не исключено, что скоординированные эвакуационные действия связаны с рассылкой анонимных сообщений.

Напомним, 21 ноября 2025 года Людмилу Клюшникову отправили в СИЗО до 11 января 2026-го. В декабре Октябрьский районный суд Барнаула продлил срок содержания под стражей до февраля. Позже решение было пересмотрено: следователь изменил меру пресечения на подписку о невыезде. В декабре Светлана Кербер сообщала в своем письме представителям партии, что у ее 12-летней дочери изъяли телефон и компьютер, лишив возможности общаться с матерью.

Ранее суд по делу откладывали пять раз из-за болезни подсудимых.