Торги не состоялись. Многолетний долгострой в Бийске вновь остался без покупателя

В дальнейшем власти могут предпринять новую попытку продать объект

07 августа 2026, 12:03, ИА Амител

Стройка / Фото: amic.ru

В Бийске в очередной раз не удалось найти инвестора для завершения строительства десятиэтажного дома на улице Михаила Митрофанова, 3/1. Недостроенную многоэтажку рядом с гипермаркетом "Лента" пытаются реализовать с 2023 года, однако очередные торги снова остались без участников. Информация размещена на сайте ГИС "Торги".

Аукцион признали несостоявшимся. Судя по опубликованной документации, желающих приобрести объект и в этот раз не нашлось.

«Не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи», — говорится в итоговом протоколе.

При этом сведений о претендентах, которых не допустили до процедуры, в документах нет. Таким образом, вероятнее всего, заявок на приобретение здания не поступило вовсе. В дальнейшем власти могут предпринять новую попытку продать объект.

Стоимость долгостроя тем временем заметно увеличилась. На последних торгах начальную цену установили на уровне 106 млн рублей. Это почти на 20 млн рублей больше, чем в 2023 году, когда многоэтажку впервые попытались реализовать через аукцион. Тогда покупателей также не нашлось.

Изначально жилой дом строило производственное объединение "Железобетон" имени В. М. Мозырского. Компания успела выполнить значительную часть работ, однако столкнулась с финансовыми трудностями и не завершила объект.

В 2020 году предприятие признали банкротом. Еще через три года недостроенная многоэтажка перешла в муниципальную собственность Бийска. С этого момента город пытается привлечь инвестора, который сможет завершить строительство дома.