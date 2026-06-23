Здание-долгострой в барнаульском поселке сменило собственника и "подросло"

Объект начали возводить в начале 2000-х, но он до сих пор не функционирует

23 июня 2026, 09:15, ИА Амител

Проект здания на ул. Геодезической, 96б / Фото: "Стадия проект"

Недостроенное коммерческое здание на ул. Геодезической, 96б (недалеко от пересечения с ул. Энтузиастов) ждет реконструкция: технический этаж объекта планируют снести и достроить полноценный третий этаж. Обновленный проект здания представляли на градсовете.

Выше, больше

Объект на ул. Геодезической членам комиссии знаком: в 2021 году эскизы защищал архитектор Владимир Золотов. Он сообщил, что строительство здания было заморожено еще в начале 2000-х. Новый собственник планировал превратить долгострой в объект бытового обслуживания. Однако здание так и не было завершено, а недавно сменило владельца. Теперь же объекту готовятся надстроить третий этаж.

Общая площадь реконструируемого здания — 655 квадратных метров. Для обслуживания объекта предусмотрено 11 парковочных мест. Для посетителей они будут располагаться около главного входа, для сотрудников — во дворе.

Кровля у объекта плоская. На этажах здания располагаются кабинеты, санузлы, холлы, рекреация, в подвале размещаются технические подсобные помещения. Фасады предлагают отделать керамогранитом.

«Реализация проекта позволит сформировать современный объект делового назначения, обеспечить дополнительные рабочие места, повысить инвестиционную привлекательность территории и будет способствовать дальнейшему развитию данного района. У нас в проекте представлено два варианта фасада: один в более ярких тонах, второй — более спокойный, но заказчик все-таки склоняется к первому варианту», — отметил докладчик.

Работа над фасадами

Архитектура здания не вызвала восхищения у комиссии. Член градсовета Евгений Носенко рекомендовал авторам поработать над внешним видом объекта: возможно, добавить больше остекления, парапеты, выносы и другие элементы.

Руководитель архитектурно-планировочного отдела "Альфа-проект" Вадим Ломакин предложил авторам использовать более крупные элементы в отделке фасадов.

«Мелкая отделка смотрится даже хуже, чем соседняя "Мария-Ра", которая выглядит более симпатичной. Пока не хватает целостности фасада», — отметил он.

Архитектор Владимир Золотов, который является автором проекта 2021 года, предложил использовать уже разработанные решения в архитектуре реконструируемого здания.

В итоге проект решили утвердить, а все предложения рассмотреть в рабочем порядке.