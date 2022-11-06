Алтай стал более востребованным у российских туристов

Россияне стали чаще мечтать побывать на Кавказе, в Калининграде, Иркутске и Горно-Алтайске. К такому выводу пришли эксперты портала SuperJob.

Сейчас наиболее востребованным направлением останется Санкт-Петербург — 19%. После этого идут города Золотого кольца — Сергиев Посад, Ярославль, Ростов, Владимир или Суздаль.

Побывать в Казани хотели бы 8%, в Москве и Калининграде — по 7%, в Иркутске — 6%. Крым — самое желанное направление для каждого двадцатого россиянина, как и Горно-Алтайск. Авторы исследования подчеркивают, что поехать на Алтай россияне сегодня хотят чаще, чем в 2021 году.