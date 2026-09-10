С 2027 года мигрантов обяжут платить налоги за неработающих членов семьи

При доходе ниже прожиточного минимума патент аннулируют, а право на пребывание в РФ утратят и сам иностранец, и его родственники

10 сентября 2026, 17:31, ИА Амител

Мигранты в Барнауле / Фото: amic.ru

С 1 января 2027 года в России начнут действовать новые налоговые правила для трудовых мигрантов. Им придется уплачивать налоги за неработающих членов своих семей, находящихся на территории страны. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ, начальник Миграционной службы Андрей Кикоть, пишет "Российская газета".

Согласно нововведениям, право на пребывание в РФ будет напрямую зависеть от подтвержденного дохода мигранта. Если налоговые органы не зафиксируют у иностранца заработок либо установят, что он ниже прожиточного минимума, его патент или разрешение на работу аннулируют.

В этом случае сам мигрант и члены его семьи утратят право находиться в стране. Мера реализуется в рамках Концепции государственной миграционной политики и направлена на сокращение числа неработающих родственников мигрантов в России.

По словам Кикотя, уже удалось добиться заметных результатов: количество неработающих членов семей мигрантов сократилось на 20% относительно показателя в 1,7 млн человек. Во многом этого удалось достичь за счет критериев, которые правительство установило для зачисления в школы детей из семей мигрантов.

За полтора года действия текущей миграционной политики государство получило 321 млрд рублей — это на 30% больше прежнего показателя. Из этой суммы свыше 60 млрд рублей поступило в федеральный бюджет, а 250–260 млрд — в региональные, главным образом за счет продажи патентов. Андрей Кикоть выразил уверенность в дальнейшем росте легальной трудовой миграции и, как следствие, увеличении доходов бюджета.