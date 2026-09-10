Сейчас зверьки любят греться на солнышке в зеленой траве

10 сентября 2026, 18:05, ИА Амител

В барнаульском зоопарке соседство лемура Тоши с двумя самками переросло в дружбу. Троица с полосатыми хвостами вместе обедает и часто делится друг с другом сладкими фруктами.

"Знакомство девочек с Тошей прошло мягко, дружелюбно и достаточно быстро переросло в дружбу! Теперь наблюдать за ними стало еще интереснее", — написали в соцсетях зоосада.

Пока на улице теплая погода, лемуры проводят время за прогулками под солнцем. Но с наступлением холодов они будут жить в уютном вольере с канатами для тренировки акробатических трюков, а посетители смогут видеть их лишь через стекло, предупредили в зоопарке.