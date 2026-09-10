Лемур подружился с двумя пушистыми соседками в барнаульском зоопарке
Сейчас зверьки любят греться на солнышке в зеленой траве
10 сентября 2026, 18:05, ИА Амител
В барнаульском зоопарке соседство лемура Тоши с двумя самками переросло в дружбу. Троица с полосатыми хвостами вместе обедает и часто делится друг с другом сладкими фруктами.
"Знакомство девочек с Тошей прошло мягко, дружелюбно и достаточно быстро переросло в дружбу! Теперь наблюдать за ними стало еще интереснее", — написали в соцсетях зоосада.
Пока на улице теплая погода, лемуры проводят время за прогулками под солнцем. Но с наступлением холодов они будут жить в уютном вольере с канатами для тренировки акробатических трюков, а посетители смогут видеть их лишь через стекло, предупредили в зоопарке.
18:35:12 10-09-2026
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