На площади Свободы в Барнауле представят продукцию алтайских фермеров

Продовольственная ярмарка пройдет с 11 по 13 сентября

10 сентября 2026, 17:40, ИА Амител erid: 2W5zFHKa1pM

Продовольственная ярмарка / Фото: архив компании "Мем-Групп"

С 11 по 13 сентября 2026 года на площади Свободы в Барнауле пройдет городская продовольственная ярмарка. В течение трех дней жители и гости города смогут приобрести продукцию алтайских товаропроизводителей, фермерских хозяйств и оптово-розничных предприятий.

Что именно можно купить на ярмарке?

На ярмарке будет представлен большой выбор продуктов от местных производителей: свежие овощи, мясо птицы, свинина, говядина, колбасные и мясные изделия, рыбные деликатесы, растительное масло, хлебобулочная и кондитерская продукция и другие товары.

Что еще будет интересного?

В день торжественного открытия ярмарки (11 сентября в 10:00) для гостей подготовлена творческая программа с участием лучших коллективов Барнаула. Так что первый день станет не только возможностью сделать покупки, но и поводом провести время всей семьей.

Продовольственная ярмарка будет работать все три дня с 09:00 до 17:00.

Приходите на площадь Свободы, чтобы познакомиться с продукцией локальных производителей, выбрать продукты для дома и провести время в атмосфере большого городского события.

Возрастное ограничение 0+

ООО "МЕМ-ГРУПП" (ИНН 2225128606)

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