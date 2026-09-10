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На площади Свободы в Барнауле представят продукцию алтайских фермеров

Продовольственная ярмарка пройдет с 11 по 13 сентября

10 сентября 2026, 17:40, ИА Амител erid: 2W5zFHKa1pM

Продовольственная ярмарка / Фото: архив компании "Мем-Групп"
Продовольственная ярмарка / Фото: архив компании "Мем-Групп"

С 11 по 13 сентября 2026 года на площади Свободы в Барнауле пройдет городская продовольственная ярмарка. В течение трех дней жители и гости города смогут приобрести продукцию алтайских товаропроизводителей, фермерских хозяйств и оптово-розничных предприятий.

Что именно можно купить на ярмарке?

На ярмарке будет представлен большой выбор продуктов от местных производителей: свежие овощи, мясо птицы, свинина, говядина, колбасные и мясные изделия, рыбные деликатесы, растительное масло, хлебобулочная и кондитерская продукция и другие товары.

Что еще будет интересного?

В день торжественного открытия ярмарки (11 сентября в 10:00) для гостей подготовлена творческая программа с участием лучших коллективов Барнаула. Так что первый день станет не только возможностью сделать покупки, но и поводом провести время всей семьей.

Продовольственная ярмарка будет работать все три дня с 09:00 до 17:00.

Приходите на площадь Свободы, чтобы познакомиться с продукцией локальных производителей, выбрать продукты для дома и провести время в атмосфере большого городского события.

Возрастное ограничение 0+

ООО "МЕМ-ГРУПП" (ИНН 2225128606)

       

Комментарии 4

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Гость

08:22:27 11-09-2026

Теперь площадь перед кинотеатром Россия стала называться площадью Свободы?

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Гость

09:09:56 11-09-2026

Опять движение автобусов будут менять?

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Гость

09:40:36 11-09-2026

Неудачное решение. Ярмарки по районам были оптимальным решением. Сейчас вряд ли пожилые люди поедут из отдаленных районов закупать овощи на пл.Свободы.

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Гость

10:27:44 11-09-2026

Открытие ярмарки и концерт - в будний день. Предлагается провести день с семьёй. Уважаемая мэрия или кто это все придумал, люди в большинстве своем работают, к дети- учатся!

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