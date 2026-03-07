В замороженных белых грибах с Алтая обнаружили опасное превышение ртути

В одной из проб концентрация ртути превысила норму

07 марта 2026, 14:26, ИА Амител

В Алтайском филиале ФГБУ "ЦОК АПК" выявили превышение содержания ртути в пробах замороженных белых грибов одного из местных производителей, пишет "Толк".

Согласно опубликованным данным, в одной из проб концентрация ртути составила 0,079 мг/кг, а в другой — превысила 0,2 мг/кг, тогда как допустимая норма не должна превышать 0,05 мг/кг. Протоколы испытаний с результатами анализов были переданы производителю, который и инициировал проведение исследования.

Специалисты поясняют, что грибы обладают повышенной способностью накапливать вредные вещества из окружающей среды. Это обусловлено их биологическими особенностями: пористой структурой, разветвленной подземной сетью (мицелием) и специфическими метаболическими процессами.

В результате грибы поглощают вместе с питательными элементами не только токсины и радиоактивные вещества, но и тяжелые металлы. В частности, они активно абсорбируют цезий‑137, ошибочно принимая его за калий.

При этом концентрация ртути в плодовых телах некоторых грибов может в 550 раз превышать ее содержание в почве и воздухе места произрастания.