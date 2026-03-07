Аэропорт Дубая возобновил работу после приостановки из-за воздушной тревоги
В субботу утром ОАЭ подверглись воздушной атаке, одно из попаданий зафиксировали вблизи от аэропорта
07 марта 2026, 18:21, ИА Амител
Международные аэропорты Дубая и Аль‑Мактум частично возобновили работу. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице аэропорта DXB в социальной сети X, пишет ТАСС.
«С сегодняшнего дня, 7 марта, мы частично возобновили работу, выполняя некоторые рейсы из аэропортов DXB и DWC», — сообщается в публикации.
Ранее пресс‑служба правительства эмирата объявила о временной приостановке работы международного аэропорта Дубая. Причиной стало сообщение о задействовании систем ПВО в воздушном пространстве над аэропортом.
