Аэропорт Дубая возобновил работу после приостановки из-за воздушной тревоги

В субботу утром ОАЭ подверглись воздушной атаке, одно из попаданий зафиксировали вблизи от аэропорта

07 марта 2026, 18:21, ИА Амител

Самолет в аэропорту Барнаула / Фото: amic.ru
Самолет в аэропорту Барнаула / Фото: amic.ru

Международные аэропорты Дубая и Аль‑Мактум частично возобновили работу. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице аэропорта DXB в социальной сети X, пишет ТАСС.

«С сегодняшнего дня, 7 марта, мы частично возобновили работу, выполняя некоторые рейсы из аэропортов DXB и DWC», — сообщается в публикации.

Ранее пресс‑служба правительства эмирата объявила о временной приостановке работы международного аэропорта Дубая. Причиной стало сообщение о задействовании систем ПВО в воздушном пространстве над аэропортом.

Ранее Милонов предложил посадить на карантин эвакуированных из Дубая эскортниц-россиянок.

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

Авиабилеты из Дубая в Россию взлетели в цене на фоне конфликта на Ближнем Востоке

При высоких ценах обратного билета туристы не получают гарантий от туроператора о возможности изменить дату вылета
