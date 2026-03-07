Тепловоз смял легковушку на железнодорожном переезде в Новоалтайске

Водитель иномарки не увидел запрещающий сигнал светофора и оказался в больнице

07 марта 2026, 15:24, ИА Амител

ДТП / Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
В Новоалтайске на железнодорожном переезде произошло серьезное ДТП: тепловоз протаранил легковой автомобиль. Авария случилась в три часа ночи на переезде Алтайская Западно‑Сибирской железной дороги.

По информации пресс‑службы Западно‑Сибирской транспортной прокуратуры, водитель легкового автомобиля выехал на переезд перед движущимся подвижным составом и проигнорировал запрещающий сигнал светофора — именно эти действия предшествовали дорожно‑транспортному происшествию.

В настоящее время причины случившегося выясняются. В результате аварии водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае водитель иномарки погиб на месте ДТП от удара с грузовиком.

Три жителя Алтая погибли в ДТП в Тюменской области / Фото: Госавтоинспекция

Три жителя Алтая погибли в страшном ДТП: машину сплющило между грузовиками

В массовой аварии столкнулись большегруз, четыре легковых автомобиля и дорожная машина
НОВОСТИПроисшествия

Происшествия Новоалтайск авария

Комментарии 4

Гость

21:02:29 07-03-2026

В Чесноковке. Там видимость отличная. Пьяный поди?

Гость

22:47:28 07-03-2026

Гость (21:02:29 07-03-2026) В Чесноковке. Там видимость отличная. Пьяный поди?... да поди ОБА пьяные. и на ВСЕХ переехдах сейчас прекрасно все работает и семафоры и освещенность

Гость

15:02:23 08-03-2026

Гость (21:02:29 07-03-2026) В Чесноковке. Там видимость отличная. Пьяный поди?... Да нет похоже прям в Алтайке перед базой выбор, въезд жд путь на на Алтайвагон.

Гость

10:03:59 09-03-2026

Гость (15:02:23 08-03-2026) Да нет похоже прям в Алтайке перед базой выбор, въезд жд пу... В Чесноковке. Между станциями Алтайская и Присягино.

