Тепловоз смял легковушку на железнодорожном переезде в Новоалтайске

Водитель иномарки не увидел запрещающий сигнал светофора и оказался в больнице

07 марта 2026, 15:24, ИА Амител

ДТП / Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В Новоалтайске на железнодорожном переезде произошло серьезное ДТП: тепловоз протаранил легковой автомобиль. Авария случилась в три часа ночи на переезде Алтайская Западно‑Сибирской железной дороги.

По информации пресс‑службы Западно‑Сибирской транспортной прокуратуры, водитель легкового автомобиля выехал на переезд перед движущимся подвижным составом и проигнорировал запрещающий сигнал светофора — именно эти действия предшествовали дорожно‑транспортному происшествию.

В настоящее время причины случившегося выясняются. В результате аварии водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован.

