Тепловоз смял легковушку на железнодорожном переезде в Новоалтайске
Водитель иномарки не увидел запрещающий сигнал светофора и оказался в больнице
07 марта 2026, 15:24, ИА Амител
В Новоалтайске на железнодорожном переезде произошло серьезное ДТП: тепловоз протаранил легковой автомобиль. Авария случилась в три часа ночи на переезде Алтайская Западно‑Сибирской железной дороги.
По информации пресс‑службы Западно‑Сибирской транспортной прокуратуры, водитель легкового автомобиля выехал на переезд перед движущимся подвижным составом и проигнорировал запрещающий сигнал светофора — именно эти действия предшествовали дорожно‑транспортному происшествию.
В настоящее время причины случившегося выясняются. В результате аварии водитель легковушки получил травмы и был госпитализирован.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае водитель иномарки погиб на месте ДТП от удара с грузовиком.
21:02:29 07-03-2026
В Чесноковке. Там видимость отличная. Пьяный поди?
22:47:28 07-03-2026
Гость (21:02:29 07-03-2026) В Чесноковке. Там видимость отличная. Пьяный поди?... да поди ОБА пьяные. и на ВСЕХ переехдах сейчас прекрасно все работает и семафоры и освещенность
15:02:23 08-03-2026
Гость (21:02:29 07-03-2026) В Чесноковке. Там видимость отличная. Пьяный поди?... Да нет похоже прям в Алтайке перед базой выбор, въезд жд путь на на Алтайвагон.
10:03:59 09-03-2026
Гость (15:02:23 08-03-2026) Да нет похоже прям в Алтайке перед базой выбор, въезд жд пу... В Чесноковке. Между станциями Алтайская и Присягино.