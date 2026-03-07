Врач раскрыл единственный способ избежать проблем с ГАИ после алкогольной вечеринки

Даже "один бокал" может стать причиной серьезных последствий в случае ДТП

07 марта 2026, 15:58, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat / amic.ru
В преддверии длинных выходных врач‑психиатр, нарколог и председатель Национальной наркологической лиги Василий Шуров напомнил автомобилистам об опасности управления автомобилем после употребления алкоголя.

В интервью "Ленте.ру" эксперт разъяснил, что не существует безопасных видов спиртных напитков или "допустимых" объемов выпитого — ключевым фактором всегда остается количество чистого спирта в организме.

Шуров привел наглядный пример: человек может отказаться от крепких напитков в пользу пива, но, выпив несколько бутылок восьмипроцентного пива, получит дозу алкоголя, сопоставимую с половиной или целой бутылкой водки.

При этом утреннее состояние водителя индивидуально и зависит от массы тела и работы печени.

Так, у людей с хроническим алкоголизмом печень может перерабатывать алкоголь эффективнее из‑за постоянной нагрузки, однако это не дает никаких гарантий безопасности за рулем.

Врач подчеркнул, что универсальных рекомендаций по употреблению алкоголя перед поездкой не существует. Единственный надежный способ избежать проблем с ГИБДД после праздничного застолья — использовать портативный алкотестер.

«Если ты планируешь завтра за руль — купи портативный алкотестер, протестируй себя и езжай, увидев там нули. Только так», — заключил эксперт.

По словам Шурова, даже "один бокал" может стать причиной серьезных последствий в случае ДТП, где водитель автоматически будет считаться виновным.

Комментарии 9

Гость

16:15:38 07-03-2026

Я сначала бросил пить, куча проблем исчезла. Потом продал машину - исчезла еще одна куча проблем. И осталась только куча денег.

Гость

17:22:44 07-03-2026

Гость (16:15:38 07-03-2026) Я сначала бросил пить, куча проблем исчезла. Потом продал ма... не знаешь куда приспособить кучу денег?начни бухать и купи машину!

Виталий.

17:23:49 07-03-2026

Ещё с женой разведись, и вообще проблем не останется

Гость

14:21:04 08-03-2026

Виталий. (17:23:49 07-03-2026) Ещё с женой разведись, и вообще проблем не останется... Наш слоняра!!!!! ))))

Гость

19:21:59 07-03-2026

"Единственный надежный способ избежать проблем с ГИБДД после праздничного застолья — использовать портативный алкотестер."------
Так и запишем. Експерд рекламирует алкотестер.

гость

22:07:52 07-03-2026

Гость (19:21:59 07-03-2026) "Единственный надежный способ избежать проблем с ГИБДД после... Еще раз запиши, только я не эксперД)), но алкотестер есть, и скажу, что 0,2-0,3 вы не почувствуете а алкотестер показывает, совет рабочий.

гость

22:09:28 07-03-2026

Гость (19:21:59 07-03-2026) "Единственный надежный способ избежать проблем с ГИБДД после... Самый надежный 100500% способ.... просто не бухать)))

Гость

19:49:59 07-03-2026

Ну не знаю. Бросил пить и проблем по этому поводу никаких не испытываю...

Гость

15:00:03 08-03-2026

китайские алкотестеры а других в природе не существует показывают цены на апельсины на северном полюсе.их да же поверить не берется никто.

