Российская горнолыжница стала бронзовым призером Паралимпийских игр в Италии
Спортсменка выступала в классе LW 6/8‑2 и показала результат 1 минута 24,47 секунды
07 марта 2026, 20:23, ИА Амител
Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Италии — спортсменка отличилась в дисциплине "скоростной спуск", сообщает РИА Новости.
Соревнования проходят в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 15 марта. Ворончихина выступала в классе LW 6/8‑2 и показала результат 1 минута 24,47 секунды, благодаря чему принесла российской сборной первую медаль на этих Играх.
Варваре Ворончихиной 23 года. Нынешние Паралимпийские игры для нее дебютные. При этом спортсменка уже имеет солидный послужной список: она неоднократно побеждала на чемпионатах и этапах Кубка мира.
В общей сложности в Паралимпиаде участвуют шесть российских спортсменов. В этом году они выступают с национальной символикой — такой возможности у россиян не было на протяжении 12 лет.
