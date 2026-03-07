Россиянка получила почти 3500 мошеннических вызовов перед 8 Марта
Волна нежелательных вызовов началась во второй половине февраля и нарастала по мере приближения Международного женского дня
07 марта 2026, 17:28, ИА Амител
В Москве зафиксирован рекордный случай массового телефонного мошенничества: злоумышленники попытались дозвониться до одной россиянки почти 3500 раз.
По данным сервиса "МТС Защитник", с которыми ознакомилось РИА Новости, всего женщине поступило 3442 звонка — в среднем по 18 вызовов в день. При этом пик активности пришелся на первую неделю марта: с 2 по 7 марта было совершено 53% всех звонков.
Аналитики отмечают, что волна нежелательных вызовов началась во второй половине февраля и нарастала по мере приближения Международного женского дня.
Мошенники активно эксплуатировали праздничную тематику: представлялись курьерами, обещавшими доставку подарков‑сюрпризов, либо предлагали приобрести товары по "специальной цене" или со значительной скидкой.
В сервисе "МТС Защитник" напомнили ключевые правила безопасности: коммерческие организации не ведут продажу товаров по телефону, а курьеры никогда не запрашивают коды для выдачи подарков.
Если человек все же пострадал от действий мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы для решения проблемы.
Ранее сообщалось, что телефонные мошенники начали изливать душу "Кибербабушке".
17:44:37 07-03-2026
----------------------------
получается примерно 191 день
22:45:17 07-03-2026
у нее чтоли блокировщика-секретаря нет???!!! как без него в наше-то время??
14:08:53 08-03-2026
Почему мне не звонят? И бабло есть и номар на всех платформах указан. Не скрываю его. Или кто-то нагло врет. Или кому-то это очень нужно!