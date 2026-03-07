Россиянка получила почти 3500 мошеннических вызовов перед 8 Марта

Волна нежелательных вызовов началась во второй половине февраля и нарастала по мере приближения Международного женского дня

07 марта 2026, 17:28, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В Москве зафиксирован рекордный случай массового телефонного мошенничества: злоумышленники попытались дозвониться до одной россиянки почти 3500 раз. 

По данным сервиса "МТС Защитник", с которыми ознакомилось РИА Новости, всего женщине поступило 3442 звонка — в среднем по 18 вызовов в день. При этом пик активности пришелся на первую неделю марта: с 2 по 7 марта было совершено 53% всех звонков.

Аналитики отмечают, что волна нежелательных вызовов началась во второй половине февраля и нарастала по мере приближения Международного женского дня.

Мошенники активно эксплуатировали праздничную тематику: представлялись курьерами, обещавшими доставку подарков‑сюрпризов, либо предлагали приобрести товары по "специальной цене" или со значительной скидкой.

В сервисе "МТС Защитник" напомнили ключевые правила безопасности: коммерческие организации не ведут продажу товаров по телефону, а курьеры никогда не запрашивают коды для выдачи подарков.

Если человек все же пострадал от действий мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы для решения проблемы.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники начали изливать душу "Кибербабушке".

Мошенник / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Россиян предупредили о мошенниках, собирающих "пожертвования" для ветеранов

Аферисты придумали циничную схему обмана накануне 23 февраля
Комментарии 3

Шинник

17:44:37 07-03-2026

3442 звонка — в среднем по 18 вызовов в день.
получается примерно 191 день

Гость

22:45:17 07-03-2026

у нее чтоли блокировщика-секретаря нет???!!! как без него в наше-то время??

Гость

14:08:53 08-03-2026

Почему мне не звонят? И бабло есть и номар на всех платформах указан. Не скрываю его. Или кто-то нагло врет. Или кому-то это очень нужно!

