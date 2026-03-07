Из‑за короткого замыкания в стиральной машине на Алтае вспыхнул дом

В результате пожара пострадали два человека, их экстренно госпитализировали

07 марта 2026, 20:53, ИА Амител

Пожар / Фото: МЧС Алтайского края

В Змеиногорском районе Алтайского края произошел пожар в частном доме, в результате которого пострадали два человека — мужчина и женщина.

Пострадавших с ожогами доставили в центральную районную больницу Змеиногорска, сообщили в краевом управлении МЧС. Когда пожарные прибыли на место, огонь уже охватил стены и личные вещи внутри дома.

Для ликвидации возгорания были задействованы четыре специалиста и две единицы пожарной техники. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание в стиральной машине.

