Из‑за короткого замыкания в стиральной машине на Алтае вспыхнул дом
В результате пожара пострадали два человека, их экстренно госпитализировали
07 марта 2026, 20:53, ИА Амител
В Змеиногорском районе Алтайского края произошел пожар в частном доме, в результате которого пострадали два человека — мужчина и женщина.
Пострадавших с ожогами доставили в центральную районную больницу Змеиногорска, сообщили в краевом управлении МЧС. Когда пожарные прибыли на место, огонь уже охватил стены и личные вещи внутри дома.
Для ликвидации возгорания были задействованы четыре специалиста и две единицы пожарной техники. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание в стиральной машине.
