Три новых предмета сформируют "особенное" ядро для студентов вузов

Науки станут обязательными для учащихся всех направлений

07 марта 2026, 14:53, ИА Амител

Экзамен, школа, дети / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский в беседе с РИА Новости сообщил, что в рамках новой модели высшего образования будет сформировано социально‑гуманитарное ядро, обязательное для студентов всех направлений подготовки.

В это ядро войдут три дисциплины: "Философия", "История России" и "Основы российской государственности".

Могилевский уточнил, что ведомство планирует установить единые требования к содержанию курса "Философия", что позволит выстроить целостную образовательную структуру.

«Мы будем выходить на единые требования к содержанию "Философии". И таким образом будет сформировано ядро, которое мы на данном этапе видим в составе из трех предметов», — пояснил замминистра.

При этом он обратил внимание, что курсы не должны заметно пересекаться и дублировать друг друга. Вместе с тем, поскольку все три дисциплины опираются на общий мировоззренческий и научный фундамент, в них будут присутствовать взаимные отсылки — это позволит обеспечить системность и взаимосвязь изучаемых материалов.

Ранее сообщалось, что в школах России появится новый обязательный экзамен, чтобы проверить, как думают дети.