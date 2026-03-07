Три новых предмета сформируют "особенное" ядро для студентов вузов
Науки станут обязательными для учащихся всех направлений
07 марта 2026, 14:53, ИА Амител
Заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский в беседе с РИА Новости сообщил, что в рамках новой модели высшего образования будет сформировано социально‑гуманитарное ядро, обязательное для студентов всех направлений подготовки.
В это ядро войдут три дисциплины: "Философия", "История России" и "Основы российской государственности".
Могилевский уточнил, что ведомство планирует установить единые требования к содержанию курса "Философия", что позволит выстроить целостную образовательную структуру.
«Мы будем выходить на единые требования к содержанию "Философии". И таким образом будет сформировано ядро, которое мы на данном этапе видим в составе из трех предметов», — пояснил замминистра.
При этом он обратил внимание, что курсы не должны заметно пересекаться и дублировать друг друга. Вместе с тем, поскольку все три дисциплины опираются на общий мировоззренческий и научный фундамент, в них будут присутствовать взаимные отсылки — это позволит обеспечить системность и взаимосвязь изучаемых материалов.
Ранее сообщалось, что в школах России появится новый обязательный экзамен, чтобы проверить, как думают дети.
14:58:28 07-03-2026
Научный коммунизм мы уже проходили. Не зря говорят, что история циклична. А извлечь уроки мы ни как не можем
15:18:21 07-03-2026
Здесь слово "особенный" звучит примерно так же как во фразе "с особенными потребностями"