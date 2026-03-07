Актриса "Склифосовского" Екатерина Ведунова и ее 15-летняя дочь погибли в ДТП
Трагедия произошла в Мордовии
07 марта 2026, 19:19, ИА Амител
В Зубово‑Полянском районе Мордовии 4 марта произошло трагическое ДТП, в котором погибли актриса Екатерина Ведунова и ее дочь Элина. Авария случилась в результате столкновения легкового автомобиля с фургоном "Луидор", сообщает ТАСС.
По данным республиканской Госавтоинспекции, 45‑летняя Екатерина Ведунова скончалась на месте происшествия. Ее 15‑летняя дочь Элина была доставлена в больницу, где, к сожалению, также скончалась.
Кроме того, в аварии пострадали водитель автомобиля "Рено" и 70‑летняя пассажирка — оба были госпитализированы с различными травмами.
Личность погибших подтвердила однокурсница актрисы. Близкая подруга Екатерины Ведуновой поделилась, что мать и дочь всегда были неразлучны и воспринимались как "две половинки одного целого" — и ушли из жизни вместе. Прощание с погибшими запланировано на 9 марта в одном из траурных залов города Балаково Саратовской области.
Екатерина Ведунова родилась в 1980 году. Она была актрисой Балаковского драматического театра и регулярно появлялась на телеэкранах. Зрители могли видеть ее в таких популярных проектах, как "Склифосовский", "Чернобыль", "Универ", "СашаТаня" и "Годунов".
Ранее сообщалось, что умер актер Александр Зиновьев, известный по сериалам "Глухарь" и "Интерны".
21:11:14 07-03-2026
Как выглядит - нужно идти гуглить.
22:44:07 07-03-2026
жаль очень жизни, хотя совершенно неизвестное лицо
00:17:09 08-03-2026
Пишут, что 77-летний дед выехал на встречку(((