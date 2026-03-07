НОВОСТИПроисшествия

Актриса "Склифосовского" Екатерина Ведунова и ее 15-летняя дочь погибли в ДТП

Трагедия произошла в Мордовии

07 марта 2026, 19:19, ИА Амител

Место ДТП, в котором погибли Екатерина Ведунова и ее дочь Элина / Фото: Telegram / Госавтоинспекция Мордовии
Место ДТП, в котором погибли Екатерина Ведунова и ее дочь Элина / Фото: Telegram / Госавтоинспекция Мордовии

В Зубово‑Полянском районе Мордовии 4 марта произошло трагическое ДТП, в котором погибли актриса Екатерина Ведунова и ее дочь Элина. Авария случилась в результате столкновения легкового автомобиля с фургоном "Луидор", сообщает ТАСС.

По данным республиканской Госавтоинспекции, 45‑летняя Екатерина Ведунова скончалась на месте происшествия. Ее 15‑летняя дочь Элина была доставлена в больницу, где, к сожалению, также скончалась.

Кроме того, в аварии пострадали водитель автомобиля "Рено" и 70‑летняя пассажирка — оба были госпитализированы с различными травмами.

Личность погибших подтвердила однокурсница актрисы. Близкая подруга Екатерины Ведуновой поделилась, что мать и дочь всегда были неразлучны и воспринимались как "две половинки одного целого" — и ушли из жизни вместе. Прощание с погибшими запланировано на 9 марта в одном из траурных залов города Балаково Саратовской области.

Екатерина Ведунова родилась в 1980 году. Она была актрисой Балаковского драматического театра и регулярно появлялась на телеэкранах. Зрители могли видеть ее в таких популярных проектах, как "Склифосовский", "Чернобыль", "Универ", "СашаТаня" и "Годунов".

Ранее сообщалось, что умер актер Александр Зиновьев, известный по сериалам "Глухарь" и "Интерны". 

НОВОСТИОбщество

Происшествия авария Знаменитости

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

21:11:14 07-03-2026

Как выглядит - нужно идти гуглить.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:44:07 07-03-2026

жаль очень жизни, хотя совершенно неизвестное лицо

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

00:17:09 08-03-2026

Пишут, что 77-летний дед выехал на встречку(((

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров