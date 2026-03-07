Смертная казнь грозит женской сборной Ирана по футболу за отказ исполнять гимн

Протест встретили враждебно на иранском государственном телевидении

07 марта 2026, 13:53, ИА Амител

Футбольный мяч / Фото: сгенерировано "Яндексом" / amic.ru

Женская сборная Ирана по футболу отказалась исполнять государственный гимн перед матчем группового этапа Кубка Азии против сборной Южной Кореи — и теперь спортсменкам грозит смертная казнь, пишет "Коммерсант" со ссылкой на издание The Guardian.

В публикации отмечается, что такой поступок был расценен властями как акт государственной измены, за который законодательство предусматривает самое строгое наказание. При этом игроков уже назвали "предательницами военного времени".

Инцидент произошел на фоне обострения ситуации в регионе — в условиях усиливающегося конфликта на Ближнем Востоке. Сам матч завершился поражением иранской команды: сборная Южной Кореи одержала убедительную победу, забив три гола.

