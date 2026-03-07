Смертная казнь грозит женской сборной Ирана по футболу за отказ исполнять гимн
Протест встретили враждебно на иранском государственном телевидении
07 марта 2026, 13:53, ИА Амител
Женская сборная Ирана по футболу отказалась исполнять государственный гимн перед матчем группового этапа Кубка Азии против сборной Южной Кореи — и теперь спортсменкам грозит смертная казнь, пишет "Коммерсант" со ссылкой на издание The Guardian.
В публикации отмечается, что такой поступок был расценен властями как акт государственной измены, за который законодательство предусматривает самое строгое наказание. При этом игроков уже назвали "предательницами военного времени".
Инцидент произошел на фоне обострения ситуации в регионе — в условиях усиливающегося конфликта на Ближнем Востоке. Сам матч завершился поражением иранской команды: сборная Южной Кореи одержала убедительную победу, забив три гола.
14:18:37 07-03-2026
Жаль, но таковы их законы. Надо подчиняться.
16:55:53 07-03-2026
Гость (14:18:37 07-03-2026) Жаль, но таковы их законы. Надо подчиняться....
Чтоб вы понимали ситуацию, согласно законам аятоллы Хаменеи (которого убили), если девушка девственница, то перед казнью её изнасилуют, чтобы она не попала в мусульманский рай. Таковы их законы...
17:35:57 07-03-2026
Гость (16:55:53 07-03-2026) Чтоб вы понимали ситуацию, согласно законам аятоллы Хаме... Родину не выбирают, сынок.
11:18:58 08-03-2026
Гость (17:35:57 07-03-2026) Родину не выбирают, сынок.... Родину нет, правительство да (как перчатки) - и это абсолютно разные вещи, не путайте
14:34:05 08-03-2026
Гость (16:55:53 07-03-2026) Чтоб вы понимали ситуацию, согласно законам аятоллы Хаме... Сам факт казни девушек , как видно, не вызывает у вас отторжения. Так, мелочь, по сравнению с изнасилованием?
15:05:36 07-03-2026
Биатлонист во времена СССР рассказывал как стимулировали на победу... Или выигрываешь или снайпером в Афган.... Помогало очень хорошо...
15:27:36 07-03-2026
Гость (15:05:36 07-03-2026) Биатлонист во времена СССР рассказывал как стимулировали на ... Совсем дурачок?
16:50:03 07-03-2026
Гость (15:27:36 07-03-2026) Совсем дурачок? ... К сожалению он не дурачёк. В совке именно так и было. Даже анекдот ходил - "Кто не добудет золото на Олимпиаде, поедет добывать его в шахту."
Тоталитарные режимы все, как на подбор. Половина страны жила в бараках, но зато "балет, ракеты и Енисей". Всё у них одинаково. И разваливаются они все в итоге.
Но это уже совсем другая история...
17:29:51 07-03-2026
Гость (16:50:03 07-03-2026) К сожалению он не дурачёк. В совке именно так и было. Даже а... Для того, чтобы такое написать надо быть взрослым д,,илом или школьником начальных классов.
17:53:34 07-03-2026
Гость (16:50:03 07-03-2026) К сожалению он не дурачёк. В совке именно так и было. Даже а... Тоталитарные..? Сам научился или научили?
18:44:53 07-03-2026
Гость (16:50:03 07-03-2026) К сожалению он не дурачёк. В совке именно так и было. Даже а... Ещё один недалёкий умом и обременённый знаниями от солжесванидзе появился на просторах АМИТЕЛа,
22:50:24 07-03-2026
Гость (16:50:03 07-03-2026) К сожалению он не дурачёк. В совке именно так и было. Даже а... мне 62, вы все врете я прекрасно помню кк было. позор и проклятия врунам
17:24:56 07-03-2026
Гость (15:27:36 07-03-2026) Совсем дурачок? ... дурачок это ты..А биатлонист по телеку рассказывал...тож видел....
19:31:38 07-03-2026
Колян (17:24:56 07-03-2026) дурачок это ты..А биатлонист по телеку рассказывал...тож вид... Не, ну если по телеку показали, то таки да. Там-то ведь никогда не врут...
21:53:56 07-03-2026
Гость (15:05:36 07-03-2026) Биатлонист во времена СССР рассказывал как стимулировали на ... Там неможко по другому было
Если ты выступал на соревнованиях за вооружонные силы СССР, являясь при этом солдатом-срочником, или служащим ВС СССР, и не показывал результата, тебя отправляли в часть, к которой ты приписан.
А таи согласно штатного расписанию.
Служил в СКА-18(Новосибирск) в 80х дак там списаных, по травме пацанов в части не отправляли. Переводили в обслугу (повора, водители, банщики ...).
Поэтому ваш билтлонист свистит малёха.
P.S. Попали из Барнаула два хоккеиста в Афган, и то по случайности.
К частям барнаульским нельзч было приписывать, отправляли за регион. А после присяги выдёргивали в БВВАУЛ или СКА 18.
А пацанов где то на персылке перенаправили в другие части. Слава Богу живые вернулись
22:26:02 07-03-2026
Гость (15:05:36 07-03-2026) Биатлонист во времена СССР рассказывал как стимулировали на ... А до афганской войны куда грозили отправить?
00:30:05 08-03-2026
Гость (15:05:36 07-03-2026) Биатлонист во времена СССР рассказывал как стимулировали на ... А рассказывал тоже во времена СССР? И как фамилия этого знаменитого биатлониста или великого снайпера?
15:47:52 07-03-2026
Надо срочняком учить гимн России.
16:08:15 07-03-2026
Гость (15:47:52 07-03-2026) Надо срочняком учить гимн России.... Как сказал тов. Саахов,
"А вот торопиться не на-а-адо..."
18:36:58 07-03-2026
Видимо, надеются остаться в Австралии, где проходят соревнования. Но их стерегут свои, охранники из Ирана. Западные журналисты вроде подняли шум, а местные деятели не спешат ввязываться, опасаются.
19:33:00 07-03-2026
Против Родины протестуют только настоящие протестутки...
12:11:08 08-03-2026
Гость (19:33:00 07-03-2026) Против Родины протестуют только настоящие протестутки...... Не путай Родину, с фантиками которые захватили страну.
19:35:56 07-03-2026
Что же как не предательство - этот демонстративный отказ от исполнения национального гимна во время внешней агрессии против Отечества? Разве не на мельницу врагов льёт он воду и не на их иудины сребреники организован?
23:52:48 07-03-2026
Онм не только предатели, они еще и в футбол не умеют
08:44:56 08-03-2026
а в иране бабам разрешено играть в футбол?или там куплены из других стран?