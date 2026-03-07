НОВОСТИОбщество

Смертная казнь грозит женской сборной Ирана по футболу за отказ исполнять гимн

Протест встретили враждебно на иранском государственном телевидении

07 марта 2026, 13:53, ИА Амител

Футбольный мяч / Фото: сгенерировано "Яндексом" / amic.ru

Женская сборная Ирана по футболу отказалась исполнять государственный гимн перед матчем группового этапа Кубка Азии против сборной Южной Кореи — и теперь спортсменкам грозит смертная казнь, пишет "Коммерсант" со ссылкой на издание The Guardian.

В публикации отмечается, что такой поступок был расценен властями как акт государственной измены, за который законодательство предусматривает самое строгое наказание. При этом игроков уже назвали "предательницами военного времени".

Инцидент произошел на фоне обострения ситуации в регионе — в условиях усиливающегося конфликта на Ближнем Востоке. Сам матч завершился поражением иранской команды: сборная Южной Кореи одержала убедительную победу, забив три гола.

НОВОСТИЭкономика

Футбол Иран

Комментарии 25

Avatar Picture
Гость

14:18:37 07-03-2026

Жаль, но таковы их законы. Надо подчиняться.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:55:53 07-03-2026

Гость (14:18:37 07-03-2026) Жаль, но таковы их законы. Надо подчиняться....
Чтоб вы понимали ситуацию, согласно законам аятоллы Хаменеи (которого убили), если девушка девственница, то перед казнью её изнасилуют, чтобы она не попала в мусульманский рай. Таковы их законы...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:35:57 07-03-2026

Гость (16:55:53 07-03-2026) Чтоб вы понимали ситуацию, согласно законам аятоллы Хаме... Родину не выбирают, сынок.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:18:58 08-03-2026

Гость (17:35:57 07-03-2026) Родину не выбирают, сынок.... Родину нет, правительство да (как перчатки) - и это абсолютно разные вещи, не путайте

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:34:05 08-03-2026

Гость (16:55:53 07-03-2026) Чтоб вы понимали ситуацию, согласно законам аятоллы Хаме... Сам факт казни девушек , как видно, не вызывает у вас отторжения. Так, мелочь, по сравнению с изнасилованием?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:05:36 07-03-2026

Биатлонист во времена СССР рассказывал как стимулировали на победу... Или выигрываешь или снайпером в Афган.... Помогало очень хорошо...

  -26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:27:36 07-03-2026

Гость (15:05:36 07-03-2026) Биатлонист во времена СССР рассказывал как стимулировали на ... Совсем дурачок?

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:50:03 07-03-2026

Гость (15:27:36 07-03-2026) Совсем дурачок? ... К сожалению он не дурачёк. В совке именно так и было. Даже анекдот ходил - "Кто не добудет золото на Олимпиаде, поедет добывать его в шахту."
Тоталитарные режимы все, как на подбор. Половина страны жила в бараках, но зато "балет, ракеты и Енисей". Всё у них одинаково. И разваливаются они все в итоге.
Но это уже совсем другая история...

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сибиряк.

17:29:51 07-03-2026

Гость (16:50:03 07-03-2026) К сожалению он не дурачёк. В совке именно так и было. Даже а... Для того, чтобы такое написать надо быть взрослым д,,илом или школьником начальных классов.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

17:53:34 07-03-2026

Гость (16:50:03 07-03-2026) К сожалению он не дурачёк. В совке именно так и было. Даже а... Тоталитарные..? Сам научился или научили?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость.

18:44:53 07-03-2026

Гость (16:50:03 07-03-2026) К сожалению он не дурачёк. В совке именно так и было. Даже а... Ещё один недалёкий умом и обременённый знаниями от солжесванидзе появился на просторах АМИТЕЛа,

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:50:24 07-03-2026

Гость (16:50:03 07-03-2026) К сожалению он не дурачёк. В совке именно так и было. Даже а... мне 62, вы все врете я прекрасно помню кк было. позор и проклятия врунам

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Колян

17:24:56 07-03-2026

Гость (15:27:36 07-03-2026) Совсем дурачок? ... дурачок это ты..А биатлонист по телеку рассказывал...тож видел....

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:31:38 07-03-2026

Колян (17:24:56 07-03-2026) дурачок это ты..А биатлонист по телеку рассказывал...тож вид... Не, ну если по телеку показали, то таки да. Там-то ведь никогда не врут...

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:53:56 07-03-2026

Гость (15:05:36 07-03-2026) Биатлонист во времена СССР рассказывал как стимулировали на ... Там неможко по другому было
Если ты выступал на соревнованиях за вооружонные силы СССР, являясь при этом солдатом-срочником, или служащим ВС СССР, и не показывал результата, тебя отправляли в часть, к которой ты приписан.
А таи согласно штатного расписанию.
Служил в СКА-18(Новосибирск) в 80х дак там списаных, по травме пацанов в части не отправляли. Переводили в обслугу (повора, водители, банщики ...).
Поэтому ваш билтлонист свистит малёха.
P.S. Попали из Барнаула два хоккеиста в Афган, и то по случайности.
К частям барнаульским нельзч было приписывать, отправляли за регион. А после присяги выдёргивали в БВВАУЛ или СКА 18.
А пацанов где то на персылке перенаправили в другие части. Слава Богу живые вернулись

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:26:02 07-03-2026

Гость (15:05:36 07-03-2026) Биатлонист во времена СССР рассказывал как стимулировали на ... А до афганской войны куда грозили отправить?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:30:05 08-03-2026

Гость (15:05:36 07-03-2026) Биатлонист во времена СССР рассказывал как стимулировали на ... А рассказывал тоже во времена СССР? И как фамилия этого знаменитого биатлониста или великого снайпера?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:47:52 07-03-2026

Надо срочняком учить гимн России.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

16:08:15 07-03-2026

Гость (15:47:52 07-03-2026) Надо срочняком учить гимн России.... Как сказал тов. Саахов,
"А вот торопиться не на-а-адо..."

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:36:58 07-03-2026

Видимо, надеются остаться в Австралии, где проходят соревнования. Но их стерегут свои, охранники из Ирана. Западные журналисты вроде подняли шум, а местные деятели не спешат ввязываться, опасаются.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:33:00 07-03-2026

Против Родины протестуют только настоящие протестутки...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:11:08 08-03-2026

Гость (19:33:00 07-03-2026) Против Родины протестуют только настоящие протестутки...... Не путай Родину, с фантиками которые захватили страну.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:35:56 07-03-2026

Что же как не предательство - этот демонстративный отказ от исполнения национального гимна во время внешней агрессии против Отечества? Разве не на мельницу врагов льёт он воду и не на их иудины сребреники организован?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:52:48 07-03-2026

Онм не только предатели, они еще и в футбол не умеют

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:44:56 08-03-2026

а в иране бабам разрешено играть в футбол?или там куплены из других стран?

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров