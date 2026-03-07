Временный руководящий совет Ирана решил не атаковать соседние страны

Лидер государства принес им извинения, отметив, что иранские военные приняли все необходимые меры для защиты ИРИ от нападения США и Израиля

07 марта 2026, 18:56, ИА Амител

Президент Ирана Масуд Пезешкиан объявил о решении Временного руководящего совета страны прекратить атаки на соседние государства — за исключением случаев прямого нападения на Иран.

«Совет вчера постановил больше не наносить удары и не запускать ракеты по соседним странам, кроме как в случае атак с их стороны на Иран. Мы много раз говорили, что они наши братья. И мы должны совместно установить мир и стабильность в регионе», — заявил Пезешкиан.

Глава государства также принес извинения соседним странам и подчеркнул, что иранские военные приняли все необходимые меры для защиты ИРИ от нападения США и Израиля.

Президент призвал урегулировать существующие противоречия дипломатическим путем, предостерегая от роли "игрушек Вашингтона и Тель‑Авива".

Накануне Масуд Пезешкиан провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер выступил за отказ от силовых методов решения проблем на Ближнем Востоке и призвал вернуться к мирным переговорам.

Путин также сообщил, что поддерживает постоянный контакт с лидерами государств — членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Напряженность в регионе резко возросла 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана. В Тель‑Авиве заявили, что цель операции — не допустить получения Тегераном ядерного вооружения.

Со стороны США последовали угрозы уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призыв к гражданам Ирана свергнуть действующий режим.

В ответ Иран осуществил серию ударов по израильской территории, а также по американским военным объектам в ряде стран Ближнего Востока — включая ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию, Ирак, Кувейт и другие государства.