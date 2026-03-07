В Алтайском крае ликвидировали очереди в детсады

07 марта 2026, 16:19, ИА Амител

Кукла в детском саду / Фото: amic.ru

В Алтайском крае полностью решена проблема нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях: теперь путевки доступны для всех нуждающихся детей в возрасте от двух месяцев до семи лет. Об этом сообщила начальник отдела Министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина в эфире программы "Классные перемены".

По словам эксперта, в регионе не только обеспечены места для всех желающих, но и успешно функционируют специализированные ясельные группы для младенцев. Помимо расширения сети дошкольных учреждений, власти активно занимаются обновлением существующей инфраструктуры.

Так, в текущем году в рамках федеральной программы с региональным софинансированием запланирован капитальный ремонт пяти детских садов. Еще пять учреждений войдут в план работ на следующий год.

В министерстве подчеркивают, что масштабные ремонтные работы охватывают не только крупные города, но и сельские территории.

Это соответствует образовательным стандартам, которые требуют, чтобы детские сады в сельской местности были оснащены на том же уровне, что и городские: имели аналогичное развивающее оборудование и игры, обеспечивая равные возможности для развития всех детей вне зависимости от места проживания.

