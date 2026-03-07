В Алтайском крае ликвидировали очереди в детсады
Путевки доступны для всех нуждающихся детей в возрасте от двух месяцев до семи лет
07 марта 2026, 16:19, ИА Амител
В Алтайском крае полностью решена проблема нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях: теперь путевки доступны для всех нуждающихся детей в возрасте от двух месяцев до семи лет. Об этом сообщила начальник отдела Министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина в эфире программы "Классные перемены".
По словам эксперта, в регионе не только обеспечены места для всех желающих, но и успешно функционируют специализированные ясельные группы для младенцев. Помимо расширения сети дошкольных учреждений, власти активно занимаются обновлением существующей инфраструктуры.
Так, в текущем году в рамках федеральной программы с региональным софинансированием запланирован капитальный ремонт пяти детских садов. Еще пять учреждений войдут в план работ на следующий год.
В министерстве подчеркивают, что масштабные ремонтные работы охватывают не только крупные города, но и сельские территории.
Это соответствует образовательным стандартам, которые требуют, чтобы детские сады в сельской местности были оснащены на том же уровне, что и городские: имели аналогичное развивающее оборудование и игры, обеспечивая равные возможности для развития всех детей вне зависимости от места проживания.
16:37:29 07-03-2026
Мест стало больше или детей меньше?
16:44:36 07-03-2026
в Алтайском крае ликвидировали очередь в детсады за счёт падения рождаемости
16:49:18 07-03-2026
Как громко звучит "ликвидировали очереди в детсады". Учитывая, что с каждым годом в АК рождается все меньше и меньше детей, это было не сложно. Например 10 лет назад родилось в 2 раза больше детей (30 тыс), чем в 2024 году (15 тысяч)
16:51:31 07-03-2026
Странно, почему же мой ребёнок 72 в очереди в детский сад?
17:12:14 07-03-2026
Гость (16:51:31 07-03-2026) Странно, почему же мой ребёнок 72 в очереди в детский сад?... Так ему же уже осенью в армию идти! А вы еще в садик не сходили что ли?
17:38:14 07-03-2026
Вот это новость. Дочь родилась в 2005 году. Через месяц стали в очередь в детский сад. Сейчас дочь оканчивает третий курс университета. Наконец наша очередь подошла. Пойду позвоню ей. Порадую.
17:24:45 08-03-2026
Гость (17:38:14 07-03-2026) Вот это новость. Дочь родилась в 2005 году. Через месяц стал... бред-то не несите, с праздником Вас
17:44:58 07-03-2026
Не поменяли на новое место жительства из-за отсутствия рядом школы и детского сада.
21:47:57 07-03-2026
Моему сыну было 3 года и мы стояли в очереди в садик. Нам предложили садик, в который отводишь ребенка на пару часов днем и из очереди выкинули. Типа он там два часа поиграет. По факту садик предоставили. В итоге пошли в частный.