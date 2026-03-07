Бастрыкин заинтересовался делом об избиении девочек на пришкольной горке в Бийске

Одну из учениц госпитализировали с травмами

07 марта 2026, 19:51, ИА Амител

Следователь СКР / Фото: sledcom.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с противоправными действиями в отношении малолетних в Алтайском крае. Об этом говорится в телеграм-канале пресс-службы СКР по Алтайскому краю.

Инцидент произошел 23 февраля в Бийске. Группа подростков избила двух девочек — 9 и 11 лет — на пришкольной горке. В результате одна из пострадавших получила серьезные травмы и была госпитализирована.

По данному факту региональное управление СК уже ведет расследование по статье 213 УК РФ о хулиганстве.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Алтайскому краю Игорю Колесниченко доложить о предварительных результатах проведенных следственных действий и об установленных обстоятельствах происшествия.

Аналогичный случай произошел в декабре 2025года. Тогда глава СКР также взял на контроль дело об избиении школьницы.



