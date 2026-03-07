Бастрыкин заинтересовался делом об избиении девочек на пришкольной горке в Бийске

Одну из учениц госпитализировали с травмами

07 марта 2026, 19:51, ИА Амител

Следователь СКР / Фото: sledcom.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с противоправными действиями в отношении малолетних в Алтайском крае. Об этом говорится в телеграм-канале пресс-службы СКР по Алтайскому краю.

Инцидент произошел 23 февраля в Бийске. Группа подростков избила двух девочек — 9 и 11 лет — на пришкольной горке. В результате одна из пострадавших получила серьезные травмы и была госпитализирована.

По данному факту региональное управление СК уже ведет расследование по статье 213 УК РФ  о хулиганстве.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Алтайскому краю Игорю Колесниченко доложить о предварительных результатах проведенных следственных действий и об установленных обстоятельствах происшествия.

Аналогичный случай произошел в декабре 2025года. Тогда глава СКР также взял на контроль дело об избиении школьницы.


 

Комментарии 5

Гость

21:46:32 07-03-2026

суровые селянки

Гость

22:40:17 07-03-2026

дакие-то дикие маугли селюков хлещутся. куды котимся

Гость

10:05:03 08-03-2026

кОтимся) Мда уж, по фрейду. От слова ОКОТ. Кот известен своей похотливостью, агрессивностью и ленью)

Гость

14:12:17 08-03-2026

Гость (10:05:03 08-03-2026) кОтимся) Мда уж, по фрейду. От слова ОКОТ. Кот известен свое... Очередной граммарнаци и "блестун" своей ограниченностью? Только и выискиваешь что не вмещается в твое представление о мире?

Гость

14:21:07 08-03-2026

Хоть кто-то за порядком у нас в стране следит!

