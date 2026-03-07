Работающие россиянки заявили, что недовольны размером своей зарплаты
По данным опроса, лишь 16% участниц опроса полностью удовлетворены уровнем своего дохода
07 марта 2026, 16:51, ИА Амител
По результатам социологического исследования, почти половина опрошенных российских женщин категорически не удовлетворена размером своей заработной платы.
Данные получены в ходе опроса 1200 женщин в возрасте от 18 до 55 лет, который провела группа компаний "Сумма элементов" на платформе "Яндекс Взгляд". С итогами исследования ознакомилась "Лента.ру".
Согласно опубликованным результатам, лишь 16% участниц опроса полностью довольны уровнем своего дохода. Еще 14% оценили свою зарплату как удовлетворительную.
При этом доля недовольных оказалась существенно выше: 48% респонденток заявили, что размер их заработка их категорически не устраивает.
Исследование также затронуло вопрос гендерного разрыва в оплате труда. Отвечая на вопрос о сравнении своих доходов с заработками мужчин на аналогичных должностях, 23% женщин сообщили, что их зарплаты равны.
Почти столько же (22%) полагают, что коллеги‑мужчины получают больше. Еще 37% отметили, что в их коллективах не принято обсуждать уровень зарплат.
Анализируя причины возможного неравенства в оплате труда, 34% опрошенных считают, что сегодня нет существенных препятствий для достижения равенства зарплат мужчин и женщин.
В то же время 20% связывают существующий разрыв с устойчивым стереотипом о мужчине как основном кормильце семьи.
Дополнительно по 18% участниц указали на две другие возможные причины: сознательный выбор женщинами менее оплачиваемых сфер деятельности и влияние перерывов в карьере, связанных с уходом в декретный отпуск.
Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Алтайском крае выросла до 62 тысяч рублей.
17:28:14 07-03-2026
Женщины так же получают, как и мужчины. В офисе за соседними столами делают такую же работу и столько же получают
18:53:55 07-03-2026
"Недовольны размером своей зарплаты"? - ну так получите компенсацию в форме подарка от чуткого начальства по случаю 8 марта и прекратите от счастья ныть!
20:56:40 07-03-2026
Читойто не видел я таких опросов на 23. Сравнить не могу.
21:35:00 08-03-2026
Musik (20:56:40 07-03-2026) Читойто не видел я таких опросов на 23. Сравнить не могу. ... А мы не люди чего нас спрашивать
22:45:55 07-03-2026
ну устраивайтесь где понравится доход, что за тупость-то.
21:34:15 08-03-2026
Как там говорят современные женщины? - не зарабатываешь 3 млн? - не мужик! Чего ты не можешь бизнес открыть и зарабатывать больше?! - бери подработки.
А тут суровая реальность, оказывается не так просто деньги достаются вот так неожиданность