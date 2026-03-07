Работающие россиянки заявили, что недовольны размером своей зарплаты

По данным опроса, лишь 16% участниц опроса полностью удовлетворены уровнем своего дохода

07 марта 2026, 16:51, ИА Амител

Женщина на работе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

По результатам социологического исследования, почти половина опрошенных российских женщин категорически не удовлетворена размером своей заработной платы.

Данные получены в ходе опроса 1200 женщин в возрасте от 18 до 55 лет, который провела группа компаний "Сумма элементов" на платформе "Яндекс Взгляд". С итогами исследования ознакомилась "Лента.ру".

Согласно опубликованным результатам, лишь 16% участниц опроса полностью довольны уровнем своего дохода. Еще 14% оценили свою зарплату как удовлетворительную.

При этом доля недовольных оказалась существенно выше: 48% респонденток заявили, что размер их заработка их категорически не устраивает.

Исследование также затронуло вопрос гендерного разрыва в оплате труда. Отвечая на вопрос о сравнении своих доходов с заработками мужчин на аналогичных должностях, 23% женщин сообщили, что их зарплаты равны. 

Почти столько же (22%) полагают, что коллеги‑мужчины получают больше. Еще 37% отметили, что в их коллективах не принято обсуждать уровень зарплат.

Анализируя причины возможного неравенства в оплате труда, 34% опрошенных считают, что сегодня нет существенных препятствий для достижения равенства зарплат мужчин и женщин. 

В то же время 20% связывают существующий разрыв с устойчивым стереотипом о мужчине как основном кормильце семьи.

Дополнительно по 18% участниц указали на две другие возможные причины: сознательный выбор женщинами менее оплачиваемых сфер деятельности и влияние перерывов в карьере, связанных с уходом в декретный отпуск.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Алтайском крае выросла до 62 тысяч рублей.

Россиянам рассказали, как мартовские праздники повлияют на зарплату

Аванс в марте может быть чуть меньше из-за неравномерного распределения рабочих дней
Комментарии 6

1

17:28:14 07-03-2026

Женщины так же получают, как и мужчины. В офисе за соседними столами делают такую же работу и столько же получают

Гость

18:53:55 07-03-2026

"Недовольны размером своей зарплаты"? - ну так получите компенсацию в форме подарка от чуткого начальства по случаю 8 марта и прекратите от счастья ныть!

Musik

20:56:40 07-03-2026

Читойто не видел я таких опросов на 23. Сравнить не могу.

Гость

21:35:00 08-03-2026

Musik (20:56:40 07-03-2026) Читойто не видел я таких опросов на 23. Сравнить не могу. ... А мы не люди чего нас спрашивать

Гость

22:45:55 07-03-2026

ну устраивайтесь где понравится доход, что за тупость-то.

Гость

21:34:15 08-03-2026

Как там говорят современные женщины? - не зарабатываешь 3 млн? - не мужик! Чего ты не можешь бизнес открыть и зарабатывать больше?! - бери подработки.
А тут суровая реальность, оказывается не так просто деньги достаются вот так неожиданность

