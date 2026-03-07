С 2027 года иностранцам придется ждать пять лет, чтобы получить детские пособия

В назначении выплаты появится ценз оседлости

07 марта 2026, 17:56, ИА Амител

С 1 апреля 2027 года для части иностранцев, получающих гражданство РФ, введут ограничение на оформление единого пособия на детей. Право на выплату появится лишь спустя пять лет после приобретения российского гражданства.

Об этом в интервью ТАСС сообщил Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Депутат пояснил, что законодательство скорректировали, введя так называемый ценз оседлости для получения социальных детских выплат.

«Резонансные случаи были, когда приезжают многодетные семьи, становятся гражданами Российской Федерации и начинают получать пособие. Так вот, со следующего года, с апреля 2027 года, будет обязательное требование — пять лет нахождения в гражданстве РФ», — рассказал Нилов.

Парламентарий уточнил, что на данный момент ограничение касается только единого пособия на детей, однако не исключил дальнейшего расширения подобных мер.

«Это принцип справедливости — этот ценз оседлости. Для того чтобы не было какого‑то такого, знаете, иждивенчества», — подчеркнул он.

Закон предусматривает ряд исключений: новое требование не затронет тех, кто получает гражданство по праву рождения, участников программы переселения соотечественников в РФ, лиц, получивших российский паспорт в результате признания гражданином РФ, в том числе жителей воссоединенных регионов, а также участников СВО, приобретающих российское гражданство.

Единое пособие — это социальная выплата, предназначенная для семей с детьми до 17 лет и для беременных женщин, вставших на учет до 12‑й недели. Получить пособие могут семьи, чей доход ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплаты варьируется в зависимости от уровня дохода семьи и может составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей.