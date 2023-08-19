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В целом без осадков. О погоде в Алтайском крае 19 августа

В утренние часы местами туман

19 августа 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

От +18 до +21 градуса ожидается в Алтайском крае днем 19 августа. Согласно прогнозу синоптиков регионального ЦГМС, в целом день пройдет без осадков.

По северу местами возможны кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле от +19 до +21 градуса. Кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с.

Барнаул Алтайский край Погода дожди

Комментарии 2

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Гость

09:33:28 19-08-2023

в окно бы хоть выглянули, дождь льёт

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Гость

22:48:19 19-08-2023

В целом почти весь день дождь. даже сейчас вышел - капает.

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