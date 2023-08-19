В целом без осадков. О погоде в Алтайском крае 19 августа
В утренние часы местами туман
19 августа 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
От +18 до +21 градуса ожидается в Алтайском крае днем 19 августа. Согласно прогнозу синоптиков регионального ЦГМС, в целом день пройдет без осадков.
По северу местами возможны кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.
В Барнауле от +19 до +21 градуса. Кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с.
09:33:28 19-08-2023
в окно бы хоть выглянули, дождь льёт
22:48:19 19-08-2023
В целом почти весь день дождь. даже сейчас вышел - капает.