В целом без осадков. О погоде в Алтайском крае 19 августа

В утренние часы местами туман

19 августа 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +18 до +21 градуса ожидается в Алтайском крае днем 19 августа. Согласно прогнозу синоптиков регионального ЦГМС, в целом день пройдет без осадков.

По северу местами возможны кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле от +19 до +21 градуса. Кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с.