В Госдуму внесли поправки о полном запрете продажи вейпов в России

Депутаты предлагают запретить розничную и оптовую торговлю всеми видами жидкостей для электронных сигарет и самими устройствами

03 декабря 2025, 08:35, ИА Амител

Вейп / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

В Государственную Думу внесен пакет поправок, предусматривающих полный запрет на оборот вейпов и никотинсодержащей продукции в России. Документ, разработанный депутатами от разных фракций во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым, предполагает введение запрета на розничную и оптовую торговлю как никотиновыми, так и безникотиновыми жидкостями, а также устройствами для их потребления, пишет РИА Новости.

«Запрещается розничная и оптовая торговля никотином... а также никотинсодержащей жидкостью, безникотиновой жидкостью, раствором никотина..., а также устройствами для потребления такой продукции», – указано в тексте поправок.

Как отметил один из авторов, депутат Дмитрий Гусев, инициатива основана на позициях экспертов и медиков, предупреждающих об угрозе для здоровья детей и подростков.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил идею полного запрета продажи вейпов. А в августе 2025 года нижегородский губернатор Глеб Никитин предложил российским регионам самостоятельно запрещать продажу вейпов. Планируется, что сначала запрет начнет действовать в отдельных регионах-добровольцах, после чего распространится на всю страну.

Возможным запретом уже обеспокоены владельцы алтайских вейп-шопов. Один из них рассказал amic.ru, что в случае полного запрета вырастет потребление обычных сигарет. Кроме того, он предупреждает о риске роста теневого рынка.