В Новосибирской области 12-летняя девочка погибла при пожаре, спасая младших ребят

В загоревшемся доме жила многодетная семья

07 ноября 2025, 13:43, ИА Амител

12-летняя девочка погибла при пожаре / Фото: "КП-Новосибирск"

Трагический пожар произошел рано утром 7 ноября в селе Улыбино под Новосибирском. 12-летняя Даша* погибла, спасая своих младших братьев и сестру из горящего дома, сообщает "КП-Новосибирск".

По информации знакомых семьи, когда начался пожар, девочка вместе с родителями помогала выносить детей из охваченного пламенем здания. После того как все дети были эвакуированы, Даша вернулась в горящий дом, чтобы продолжить помощь, но не смогла выбраться обратно.

«Во время пожара пострадала вся семья, 12-летняя девочка погибла до прибытия скорой помощи. Сейчас самые младшие дети находятся в отделении реанимации, семилетний мальчик – в отделении травматологии в состоянии средней степени тяжести. Родители и еще один ребенок отправлены на амбулаторное лечение», - рассказали в Искитимской ЦРБ.

Пожар полностью уничтожил половину двухквартирного дома из бруса. Причина возгорания устанавливается. По словам сотрудников МЧС, установленный в доме пожарный извещатель не сработал.

Директор школы села Улыбино Андрей Гиренко охарактеризовал погибшую девочку как хорошистку, активную участницу спортивных и театральных мероприятий, очень ответственную ученицу.

Семья потеряла в пожаре все имущество, документы и одежду. Местные жители организовали сбор помощи для пострадавших.

Ранее в селе Новоегорьевское Алтайского края ранним утром 15 октября произошел пожар на частном подворье. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС удалось предотвратить распространение огня на жилой дом, в котором проживала многодетная семья – женщина и ее восемь детей.

*Имя изменено