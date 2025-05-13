В пригороде Барнаула 28 пожарных тушили горящий частный дом

Огонь повредил веранду, кровлю и стены

13 мая 2025, 09:35, ИА Амител

Фото: Tobias Rademacher / unsplash.com

В барнаульском поселке Плодопитомник вечером 12 мая произошел пожар на веранде жилого дома, сообщили в МЧС Алтайского края.

На месте работали 28 специалистов и восемь единиц техники. Они ликвидировали возгорание на площади около 20 "квадратов".

В результате пожара повреждены веранда, кровля и стены дома. Самая вероятная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем.

Всего за 12 мая в крае потушили 26 пожаров, девять из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали девять возгораний.

С 11 апреля в крае действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено использовать открытый огонь, разводить костры, сжигать сухую растительность и горючие отходы на всех категориях земель.