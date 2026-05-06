В России предложили вдвое увеличить штраф за овербукинг

Депутаты "Новых людей" направили инициативу министру транспорта

06 мая 2026, 10:13, ИА Амител

Самолет / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Депутаты фракции "Новые люди" в Государственной думе во главе с вице‑спикером Владиславом Даванковым направили министру транспорта Андрею Никитину письмо с предложением ужесточить меры ответственности авиакомпаний за овербукинг — документ имеется в распоряжении ТАСС.

Парламентарии отмечают, что действующее законодательство дает пассажиру право требовать возврата провозной платы, возмещения убытков, штрафа за просрочку доставки и компенсации морального вреда.

Однако на практике воспользоваться этими правами непросто: гражданину приходится самостоятельно вести претензионную работу, собирать доказательства, подтверждать дополнительные расходы, а нередко — обращаться в суд. При этом причины нарушения прав пассажира целиком лежат в зоне ответственности перевозчика. Людмила Бабушкина поддержала инициативу о выплате компенсаций туристам при овербукинге.

«В своем обращении депутаты предлагают два ключевых изменения. Во‑первых, увеличить размер административного штрафа за овербукинг в два раза относительно действующих санкций по статье 14.4 КоАП РФ, при этом рассчитывать ответственность отдельно по каждому пассажиру, которому отказали в перевозке. Во‑вторых, ввести механизм автоматической выплаты пассажиру компенсации — в размере 50 % от суммы назначенного штрафа за факт отказа в перевозке, причем выплата должна поступать напрямую от перевозчика», - говорится в публикации.

Кроме того, законодатели настаивают на закреплении правила, согласно которому автоматическая компенсация выплачивается независимо от других мер поддержки: возврата стоимости билета, предоставления альтернативной перевозки, обслуживания в аэропорту, а также сохранения права пассажира на возмещение фактически понесенных убытков, компенсацию морального вреда и иные выплаты, предусмотренные законом.

По мнению авторов инициативы, реализация этих мер позволит добиться сразу нескольких целей: повысить экономическую ответственность авиаперевозчиков за сверхбронирование, стимулировать более точное планирование загрузки рейсов и продажи билетов, сократить количество судебных споров из‑за отказов в перевозке и обеспечить более быстрое восстановление прав пассажиров. Ранее авиакомпания S7 объяснила случаи с превышением числа пассажиров заботой о своих клиентах.