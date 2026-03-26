Авиакомпания S7 объяснила случаи с превышением числа пассажиров заботой о своих клиентах

Контролирующие органы при этом уже дали оценку ситуации

26 марта 2026, 20:33, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

Авиакомпания S7 Airlines прокомментировала ситуацию с превышением числа пассажиров на отдельных рейсах, заявив, что такие меры предпринимались "в интересах клиентов". Ранее перевозчика обвиняли в овербукинге, однако в самой компании настаивают: дополнительные билеты не продавались.

Поводом для обсуждения стали проверки транспортных прокуратур Барнаула и Новосибирска. Осенью 2025 года в аэропортах этих городов 14 пассажирам отказали в перевозке на рейсы в Тюмень, Красноярск, Улан-Удэ, Екатеринбург и Москву. Надзорные органы установили нарушения и привлекли авиакомпанию к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ. Суд назначил штраф в размере 75 тысяч рублей.

В публикациях и обсуждениях ситуацию нередко называли овербукингом — под этим термином обычно понимается продажа билетов в количестве, превышающем число мест на борту. Однако в официальных материалах прокуратуры такая формулировка не использовалась. В самой авиакомпании также подчеркивают, что речь шла не о продаже лишних билетов, а о другой причине.

В направленном комментарии перевозчик объяснил превышение числа пассажиров необходимостью оперативно перевозить людей, потерявших стыковки.

«Превышение числа пассажиров на отдельных рейсах обычно связано с пересадкой пассажиров, утративших стыковку. Такие потери могут быть по разным причинам — ограничения воздушного пространства, погодные условия, технические неполадки и т. д., причем не всегда зависящим от перевозчика. Эти обстоятельства являются обоснованными с точки зрения правил перевозки. Дополнительных мест на данные рейсы продано не было. Авиакомпания действовала в интересах пассажиров, стремясь как можно скорее отправить тех, кто потерял стыковку, и тем самым снизить для них неудобства», — заверили в авиакомпании.

Таким образом, в S7 подчеркивают: превышение количества пассажиров на борту, по их версии, связано с перераспределением потока из-за сбоев в расписании, а не с продажей лишних билетов.

При этом сами пассажиры, которым ранее отказали в посадке, фактически столкнулись с ситуацией, когда мест в самолете оказалось меньше, чем людей, желающих улететь. Именно этот факт и стал основанием для вмешательства надзорных органов и последующего штрафа.