В России планируют перебросить воду из сибирских рек в южные регионы и другие страны

Сейчас ученые занимаются моделированием

04 июня 2026, 12:51, ИА Амител

Река Обь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Российская академия наук и другие научные организации занимаются исследованием водного стока северных и сибирских рек для оценки возможности переброски определенного объема воды в южные регионы и другие точки, пишет "Парламентская газета".

«И если наука даст добро, а экологи и эксперты подтвердят возможность и уместность переброски <...> то тема может появиться в государственной повестке», — отмечает издание.

Как пояснил спецпредставитель президента РФ по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев, ученые занимаются моделированием, "чтобы в дальнейшей перспективе понимать, что нас ждет и что нам делать с этим стоком".

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, возглавляющий Всероссийское общество охраны природы, подтвердил уместность такой инициативы. Он подчеркнул, что трудности с водой на земном шаре испытывают более 2 млрд человек, при этом проблема уже стала инструментом политических разборок.

Фетисов уверен, что Россия сегодня может инициировать решение проблемы:

«У нас есть в этом смысле и ресурс, и научная база, и экспертное сообщество».

Ранее сообщалось, что переброска стока сибирских рек важна для южных регионов России, Центральной Азии, новых регионов и Крыма.