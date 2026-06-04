В России планируют перебросить воду из сибирских рек в южные регионы и другие страны
Сейчас ученые занимаются моделированием
04 июня 2026, 12:51, ИА Амител
Российская академия наук и другие научные организации занимаются исследованием водного стока северных и сибирских рек для оценки возможности переброски определенного объема воды в южные регионы и другие точки, пишет "Парламентская газета".
«И если наука даст добро, а экологи и эксперты подтвердят возможность и уместность переброски <...> то тема может появиться в государственной повестке», — отмечает издание.
Как пояснил спецпредставитель президента РФ по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев, ученые занимаются моделированием, "чтобы в дальнейшей перспективе понимать, что нас ждет и что нам делать с этим стоком".
Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, возглавляющий Всероссийское общество охраны природы, подтвердил уместность такой инициативы. Он подчеркнул, что трудности с водой на земном шаре испытывают более 2 млрд человек, при этом проблема уже стала инструментом политических разборок.
Фетисов уверен, что Россия сегодня может инициировать решение проблемы:
«У нас есть в этом смысле и ресурс, и научная база, и экспертное сообщество».
Ранее сообщалось, что переброска стока сибирских рек важна для южных регионов России, Центральной Азии, новых регионов и Крыма.
13:06:54 04-06-2026
В Барнауле и так из за вмешательства человека в центре города были болота и " высокие" грунтовые воды. На прудских до сих пор. Свою москву реку поворачивайте куда хотите, сибирские реки не трогать!
13:09:38 04-06-2026
Уж лучше бы продолжал шайбу кидать...
13:10:27 04-06-2026
Лично я категорически против
13:17:44 04-06-2026
Житель Сибири (13:10:27 04-06-2026) Лично я категорически против ... этого не будет никогда потому что это фантастика
узбеки сами себе пусть воду добывают
13:15:01 04-06-2026
в горном Алтае часть стоков с ледников перенаправят в Казахстан да?
13:31:50 04-06-2026
Гость (13:15:01 04-06-2026) в горном Алтае часть стоков с ледников перенаправят в Казахс... Там и так часть сроков сами по себе в реку бухтарма идут. Уже не знают как родиной торгануть, вот и придумывают как реки продать. Ума то нету жизнь в своей стране наладить, только разбазаривать природные богатства за 30 лет научились... К сожалению.
13:39:45 04-06-2026
Гость (13:15:01 04-06-2026) в горном Алтае часть стоков с ледников перенаправят в Казахс...
Как? Зачем? Во-первых, у перенаправителей пупок развяжется. Во-вторых, у Казахстана по границе с Республикой Алтай своих ледников хватает, их даже больше, чем в Республике Алтай. Малых горных рек полно и один Иртыш чего значит! Другое дело степи Казахстана, но они слишком далеко от РА, так что не переживайте.
14:22:45 04-06-2026
Гость (13:39:45 04-06-2026) Как? Зачем? Во-первых, у перенаправителей пупок развяже... Как насчет канала Иртыш- Караганда? Построен во времена ссср, существует и сейчас, подает иртышскую воду в степи Казахстана.
14:29:23 04-06-2026
Гость (14:22:45 04-06-2026) Как насчет канала Иртыш- Караганда? Построен во времена ссср... А вы этим что хотите сказать? Да, у России и так проблемы с Иртышом, поскольку из него воду забирает сначала Китай, потом Казахстан. И не стоит эти проблемы усугублять еще.
13:26:44 04-06-2026
Давайте в Китай отправлять воду. В Синьцзян. А они нам овощи и фрукты будут за воду везти.
13:30:47 04-06-2026
Гость (13:26:44 04-06-2026) Давайте в Китай отправлять воду. В Синьцзян. А они нам овощи... Кормить, короч...
13:34:41 04-06-2026
Гость (13:26:44 04-06-2026) Давайте в Китай отправлять воду. В Синьцзян. А они нам овощи... у самих руки оттуда растут?
13:39:42 04-06-2026
Гость (13:26:44 04-06-2026) Давайте в Китай отправлять воду. В Синьцзян. А они нам овощи... они и так с байкала возят
13:29:08 04-06-2026
опять спасать мир, чтобы нам же потом в карман насрали мышебратья?
да сколько можно!
13:35:01 04-06-2026
В столице пусть хоть куда разворачиваются, к нам суда нос не совать!
13:35:53 04-06-2026
Ни один адекватный эколог не оправдает подобную переброску вод. С другой стороны, у нас всё продается и покупается. Как поживают самшитовые рощи в Сочи?
13:37:55 04-06-2026
Слава богу,все украдут и ничего не сделают.
13:41:12 04-06-2026
Так это... с Иртышом и так проблемы - там Китай очень много воды забирает. Потом Казахстан. Давайте еще дополнительные создадим, ага. Впрочем, говорить они могут вообще что угодно. До дела все равно не дойдет, а если и дойдет, то как всегда кончится разворовыванием денег с нулевым выхлопом.
13:44:52 04-06-2026
если почитать биографию этого руслана, прям ржака
спецредставитель президента по вопросам климата))
ранее работал в овд и ровд
потом еще юризд переаботка сх продукции и садоводство
министр сх чечении
21:55:39 04-06-2026
Гость (13:44:52 04-06-2026) если почитать биографию этого руслана, прям ржакаспецред... Так у нас все министры работают не по профильному образованию в стране где всегда было много прослаленных полководцев например сейчас их почему-то не нашлось и возглавляют ведомства люди которые даже в армии не служили в АвтоВАЗе сидит железнодорожник, Туполев возглавляет бухгалтер Роскосмос помните Рагозина сельским хозяйством сынок Патрушева до недавнего времени и так далее, ну как может развиваться промышленность экономика и страна если на руководящих должностях сидят не поймёшь кто я вообще поражаюсь да и не толь я этой кадровой политике которая на данный момент у нас в государстве так не должно быть
14:37:42 04-06-2026
воду из великих рек можно по расчетам брать но делать это у самого слива в океан на севере. По идее если проложить под землей акведук чуть ниже поверхности то часть пресной воды в местах впадения в океан пойдет по акведуку в обратную сторону самотеком под уклоном по подземным шахтам. Но до казахстанских степей эта вода дойдет уже глубоко под землей. ее качать на поверхность надо будет. И проложить шахту от побережья северного ледовитого океана до казахстана это дорого. Но и воды много потечет и на реки не повлияет
16:02:35 04-06-2026
Гость (14:37:42 04-06-2026) воду из великих рек можно по расчетам брать но делать это у ... Гениально, щетайу!!!!
14:52:04 04-06-2026
Ага давайте блин еще реки продадим
15:39:06 04-06-2026
Этому проекту больше 50 лет, а реки как текли, так и будут течь ))
15:52:06 04-06-2026
Нам все время рассказывают что наши ресурсы нужны врагам, а по факту страна с сырьевой экономикой ничего больше не умеет делать как только торговать ресурсами.
16:33:05 04-06-2026
да ничего этого не будет, успокойтесь и расходитесь. вас раскачивают на эмоции - а вы и рады поорать))
19:54:10 04-06-2026
Гость (16:33:05 04-06-2026) да ничего этого не будет, успокойтесь и расходитесь. вас рас... Это точно... Что бы повернуть реки нужно примерно 100 лярдов долларов...этих денег нет ни у РФ ни у азиатских стран...
22:13:27 04-06-2026
Николай (19:54:10 04-06-2026) Это точно... Что бы повернуть реки нужно примерно 100 лярдов... Да конечно нет откуда они их вывели за бугор нефть газ продавали туда и денежки вырученные за это там им тоже оставляли нам то они зачем почти 700 лярдов да и сейчас продолжают
18:41:39 04-06-2026
У переброски вод Оби было два основных проекта: 1) использование Кулундинского канала 2) в районе Тобольска. Проекты были признаны неэффективными с точки зрения экономики. Но с тех пор прошло более 50 лет , а значение и цены чистой питьевой воды выросла в несколько раз. Пример - Амударья и Сырдарья впадают уже не Аральское море, а теряются на хлопковых плантациях. Если РФ будет выгодно - то почему нет. Плюс мы сажаем на короткий поводок страны Средней Азии. Так как будем монополистами больше , чем Газпром. Плюс если возродится Кулундинский канал - будет толчок в развитии с/х северного Алтая.
21:59:33 04-06-2026
Гость (18:41:39 04-06-2026) У переброски вод Оби было два основных проекта: 1) использов... Это нас посадили на короткий поводок
19:39:10 04-06-2026
Да не буде никому никакой воды! По традиции все деньги разворуют, и на этом всё и остановится.
19:43:36 04-06-2026
Ну конечно - надо, чтоб еще и Обь потерялась где-нибудь на хлопковых плантациях, а Сибирь превратилась в пустыню. Пусть Европа азиатам свои реки поворачивает - они ж туда глазом косят.
23:54:03 04-06-2026
Воды очень много. Нужно не реки поворачивать, а научиться нормально опреснять воду. Большая часть земли занята морями и океанами. Вот оттуда брать воду нужно и по дороге очищать от соли и примесей. Целые водоемы можно новые делать для сельского хозяйства.
07:46:38 05-06-2026
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13:25:59 09-06-2026
Если повернуть Северные реки в сторону азиатских стран ,рождаемость у них возрастет до 10 -15 детей , потом вырастут , отростят бороды , всупят в ячейки Вилаят Хоросан и будет головная боль у нашей страны . Сначала договорится со всеми южными странами , что в их семьях не должно быть одного ребенка ,потом водопроводы прокладывать