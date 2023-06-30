Возможен град. О погоде в Алтайском крае 30 июня

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с

30 июня 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +20 до +25 градусов ожидается в Алтайском крае днем 30 июня. Как сообщает региональный Гидрометцентр, синоптики прогнозируют сегодня днем кратковременные дожди в большинстве районов края.

Местами грозы, возможен град. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле от +21 до +23 градусов. Кратковременный дождь, во второй половине дня возможна гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.