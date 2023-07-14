Второй день жары. О погоде в Алтайском крае 14 июля

Преимущественно без осадков, по северу местами кратковременные дожди, грозы

14 июля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Температура до +40 градусов сохранится в Алтайском крае днем 14 июля. Об этом сообщают синоптики регионального Гидрометцентра.

Согласно их прогнозу, воздух прогреется от +35 до +40 градусов. Преимущественно без осадков, по северу местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, местами порывы до 20 м/с.

В Барнауле от +35 до +37 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 5–10 м/с.