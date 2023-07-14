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Второй день жары. О погоде в Алтайском крае 14 июля

Преимущественно без осадков, по северу местами кратковременные дожди, грозы

14 июля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Температура до +40 градусов сохранится в Алтайском крае днем 14 июля. Об этом сообщают синоптики регионального Гидрометцентра.

Согласно их прогнозу, воздух прогреется от +35 до +40 градусов. Преимущественно без осадков, по северу местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, местами порывы до 20 м/с.

В Барнауле от +35 до +37 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 5–10 м/с.

Комментарии 3

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Гость

06:28:49 14-07-2023

А в калманке отключат воду и электричество с 8 до 18 на целый день.при +40

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Гость

10:49:00 14-07-2023

Гость (06:28:49 14-07-2023) А в калманке отключат воду и электричество с 8 до 18 на целы... просто звери!

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Гость

13:40:05 14-07-2023

В Краснощеково +50!

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