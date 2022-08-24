Жителей Алтайского края предупредили о заморозках до -3 градусов в ближайшие ночи

Заморозки до -1...-3 градусов ждут жителей Алтайского края в ближайшие ночи. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его данным, заморозки в Сибирь принесут потоки воздуха с Северного Ледовитого океана.

«В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Хакасии, Тыве, Алтайском крае прогнозируются заморозки в ближайшие ночи до -1...-3 градусов, а в Иркутской области и Забайкальском крае — даже до -3 градусов», — сообщил специалист.

Ранее начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых рассказала, какой будет погода в конце августа в Алтайском крае.