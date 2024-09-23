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WhatsApp перестанет работать на старых устройствах

Пользователи не смогут отправлять сообщения

23 сентября 2024, 07:14, ИА Амител

WhatsApp / Фото: pxhere.com/ru/photo/864864
WhatsApp / Фото: pxhere.com/ru/photo/864864

Представители WhatsApp* объявили, что с 1 октября приложение перестанет работать на некоторых устаревших устройствах.

Пользователи этих смартфонов должны быть готовы к тому, что после этой даты они не смогут отправлять сообщения, совершать звонки и пользоваться другими функциями WhatsApp*. В компании объяснили, что это решение было принято в рамках стратегии по улучшению качества сервиса и обеспечению безопасности пользователей. Однако некоторые пользователи считают, что это способ побудить их приобрести новые смартфоны.

Эксперты рекомендуют владельцам устаревших устройств рассмотреть возможность их обновления, чтобы продолжать пользоваться WhatsApp* и другими современными приложениями. Тем, кто хочет оставаться на связи через WhatsApp*, следует учесть эти изменения и заранее обеспечить переход на более современные устройства.

* WhatsApp является продуктом компании Meta, признанной экстремистской организацией в России, и ее деятельность на территории страны запрещена.

соцсети приложения

Комментарии 10

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Гость

07:18:05 23-09-2024

У них есть что нибудь не экстримиссткое, кроме рутюба?

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Гость

07:30:08 23-09-2024

Гость (07:18:05 23-09-2024) У них есть что нибудь не экстримиссткое, кроме рутюба?... К сожалению, все ведущие сервисы принадлежат США, и эта страна не упускает возможности вести свою пропаганду через любые доступные способы. Остается выбор - слушать их пропаганду и пользоваться сервисами или отказаться от них, сделав свое. Китайцы пошли по второму пути.

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Гость

08:55:04 23-09-2024

Гость (07:30:08 23-09-2024) К сожалению, все ведущие сервисы принадлежат США, и эта стра... Ты ещё нам Северную Корею и Талибов в пример посиавь.

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Гость

10:20:49 23-09-2024

Гость (08:55:04 23-09-2024) Ты ещё нам Северную Корею и Талибов в пример посиавь.... Коммунтстический Китай ни в коем случае не надо ставить в пример. Сша не зря бомбили и Корею и Вьетнам.

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Гость

09:28:55 23-09-2024

Очень полезная новость для пользователей ЭТИХ смартфонов) Только каких не понятно

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Анатолий

13:34:32 23-09-2024

WhatsApp придется использовать только на новых смартфонах и планшетах где установлено программа Андроид 13 или 14 версии. Нет оснований для обиды или паники к владельцам этого сервиса.

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Гость

13:48:11 23-09-2024

Анатолий (13:34:32 23-09-2024) программа Андроид 13 или 14 версии ... Ну зачем недоучкам и дебилам в Интернете такие же права даны, как и нормальным людям? "Программа"...

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Гость

15:17:33 23-09-2024

Вот ключевая информация для владельцев старых телефонов: "Устройства, использующие iOS ниже 12 версии и Android ниже 5.0, больше не смогут получать поддержку приложения."

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Гость

00:35:24 24-09-2024

почитайте на сайте ватсап. даже 6 и 6S будут работать. хватит запугивать людей, у вас там заказ на запугивание и желтуху??

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07:08:11 24-09-2024

Экстремисты, но пользуйтессь)

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