WhatsApp перестанет работать на старых устройствах
Пользователи не смогут отправлять сообщения
23 сентября 2024, 07:14, ИА Амител
Представители WhatsApp* объявили, что с 1 октября приложение перестанет работать на некоторых устаревших устройствах.
Пользователи этих смартфонов должны быть готовы к тому, что после этой даты они не смогут отправлять сообщения, совершать звонки и пользоваться другими функциями WhatsApp*. В компании объяснили, что это решение было принято в рамках стратегии по улучшению качества сервиса и обеспечению безопасности пользователей. Однако некоторые пользователи считают, что это способ побудить их приобрести новые смартфоны.
Эксперты рекомендуют владельцам устаревших устройств рассмотреть возможность их обновления, чтобы продолжать пользоваться WhatsApp* и другими современными приложениями. Тем, кто хочет оставаться на связи через WhatsApp*, следует учесть эти изменения и заранее обеспечить переход на более современные устройства.
* WhatsApp является продуктом компании Meta, признанной экстремистской организацией в России, и ее деятельность на территории страны запрещена.
07:18:05 23-09-2024
У них есть что нибудь не экстримиссткое, кроме рутюба?
07:30:08 23-09-2024
Гость (07:18:05 23-09-2024) У них есть что нибудь не экстримиссткое, кроме рутюба?... К сожалению, все ведущие сервисы принадлежат США, и эта страна не упускает возможности вести свою пропаганду через любые доступные способы. Остается выбор - слушать их пропаганду и пользоваться сервисами или отказаться от них, сделав свое. Китайцы пошли по второму пути.
08:55:04 23-09-2024
Гость (07:30:08 23-09-2024) К сожалению, все ведущие сервисы принадлежат США, и эта стра... Ты ещё нам Северную Корею и Талибов в пример посиавь.
10:20:49 23-09-2024
Гость (08:55:04 23-09-2024) Ты ещё нам Северную Корею и Талибов в пример посиавь.... Коммунтстический Китай ни в коем случае не надо ставить в пример. Сша не зря бомбили и Корею и Вьетнам.
09:28:55 23-09-2024
Очень полезная новость для пользователей ЭТИХ смартфонов) Только каких не понятно
13:34:32 23-09-2024
WhatsApp придется использовать только на новых смартфонах и планшетах где установлено программа Андроид 13 или 14 версии. Нет оснований для обиды или паники к владельцам этого сервиса.
13:48:11 23-09-2024
Анатолий (13:34:32 23-09-2024) программа Андроид 13 или 14 версии ... Ну зачем недоучкам и дебилам в Интернете такие же права даны, как и нормальным людям? "Программа"...
15:17:33 23-09-2024
Вот ключевая информация для владельцев старых телефонов: "Устройства, использующие iOS ниже 12 версии и Android ниже 5.0, больше не смогут получать поддержку приложения."
00:35:24 24-09-2024
почитайте на сайте ватсап. даже 6 и 6S будут работать. хватит запугивать людей, у вас там заказ на запугивание и желтуху??
07:08:11 24-09-2024
Экстремисты, но пользуйтессь)