WhatsApp перестанет работать на старых устройствах

Пользователи не смогут отправлять сообщения

23 сентября 2024, 07:14, ИА Амител

WhatsApp / Фото: pxhere.com/ru/photo/864864

Представители WhatsApp* объявили, что с 1 октября приложение перестанет работать на некоторых устаревших устройствах.

Пользователи этих смартфонов должны быть готовы к тому, что после этой даты они не смогут отправлять сообщения, совершать звонки и пользоваться другими функциями WhatsApp*. В компании объяснили, что это решение было принято в рамках стратегии по улучшению качества сервиса и обеспечению безопасности пользователей. Однако некоторые пользователи считают, что это способ побудить их приобрести новые смартфоны.

Эксперты рекомендуют владельцам устаревших устройств рассмотреть возможность их обновления, чтобы продолжать пользоваться WhatsApp* и другими современными приложениями. Тем, кто хочет оставаться на связи через WhatsApp*, следует учесть эти изменения и заранее обеспечить переход на более современные устройства.

* WhatsApp является продуктом компании Meta, признанной экстремистской организацией в России, и ее деятельность на территории страны запрещена.