Заболеваемость гриппом в России пошла на спад, заявили в Роспотребнадзоре
При этом почти каждое заболевание протекает в легкой или средней форме
16 декабря 2025, 22:00, ИА Амител
В России зафиксировано замедление роста заболеваемости гриппом во всех возрастных категориях, при этом подавляющее большинство случаев (99,5%) протекают в легкой или среднетяжелой форме, сообщает РИА Новости.
Хотя в стране продолжается сезонный всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом, за последнюю неделю темпы увеличения числа заболевших снизились приблизительно на 30%. Практически все случаи гриппа характеризуются как легкие или средней степени: на них приходится около 99,5% всех зафиксированных диагнозов. В Роспотребнадзоре также подчеркивают уменьшение темпов увеличения числа заболевших во всех возрастных группах, пишет издание.
Представители Роспотребнадзора заявили, что процент госпитализаций в связи с гриппом и ОРВИ остается незначительным и составляет 1,8%.
В ведомстве также сообщили, что на текущий момент в рамках общероссийской программы вакцинации против гриппа привито свыше 80,4 миллиона человек, что составляет 54,5% от всего населения страны.
22:22:11 16-12-2025
Так он только начался....
13:41:20 17-12-2025
Гость (22:22:11 16-12-2025) Так он только начался....... нет
13:42:36 17-12-2025
тогда просим перестать кошмарить людей через тв, вызовы скорой типа "больше чем при ковиде" и прочее. просим