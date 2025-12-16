Заболеваемость гриппом в России пошла на спад, заявили в Роспотребнадзоре

При этом почти каждое заболевание протекает в легкой или средней форме

16 декабря 2025

Мужчина в больнице / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В России зафиксировано замедление роста заболеваемости гриппом во всех возрастных категориях, при этом подавляющее большинство случаев (99,5%) протекают в легкой или среднетяжелой форме, сообщает РИА Новости.

Хотя в стране продолжается сезонный всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом, за последнюю неделю темпы увеличения числа заболевших снизились приблизительно на 30%. Практически все случаи гриппа характеризуются как легкие или средней степени: на них приходится около 99,5% всех зафиксированных диагнозов. В Роспотребнадзоре также подчеркивают уменьшение темпов увеличения числа заболевших во всех возрастных группах, пишет издание.

Представители Роспотребнадзора заявили, что процент госпитализаций в связи с гриппом и ОРВИ остается незначительным и составляет 1,8%.

В ведомстве также сообщили, что на текущий момент в рамках общероссийской программы вакцинации против гриппа привито свыше 80,4 миллиона человек, что составляет 54,5% от всего населения страны.