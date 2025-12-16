Гонконгский грипп активнее всего выявляют в Сибири

По словам эксперта, вирус сейчас носит сезонный характер

Гонконгский грипп (штамм H3N2) в России в текущем эпидсезоне наиболее активен на Дальнем Востоке и в Сибири. Об этом сообщила РИА Новости директор департамента клинической медицины Школы медицины ДВФУ, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

По ее словам, этот штамм является преобладающим среди исследованных пациентов в этих регионах. При этом информации о новом подтипе вируса H3N2 (подтип К), зарегистрированном в России, пока недостаточно. Ученые активно изучают, насколько эффективна действующая вакцина против гриппа этого подтипа.

Врач напомнила, что с вирусом A (H3N2) человечество впервые столкнулось в 1968 году, когда он вызвал пандемию, унесшую много жизней. Однако со временем, благодаря накоплению коллективного иммунитета, вспышки перестали носить пандемический характер.

«При рассмотрении истории эпидемий последнего столетия градус напряженности в отношении данного штамма гриппа можно снизить. На данный момент вирус гонконгского гриппа циркулирует в виде сезонного гриппа, не приводя к каким-либо эпидемиологическим катастрофам», – отметила Вахрушева.

Тем не менее специалисты рекомендуют не пренебрегать мерами профилактики, включая вакцинацию, особенно в регионах с повышенной активностью вируса.

