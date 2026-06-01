Процесс против Клюшниковой и Кербер не могут начать из-за лечения подсудимых

01 июня 2026, 14:37, ИА Амител

Людмила Клюшникова на суде / Фото: amic.ru

Суд по делу об особо крупном мошенничестве в отношении депутата АКЗС Людмилы Клюшниковой и ее помощницы Светланы Кербер, который не может стартовать с конца апреля, в пятый раз отложили. На этот раз — из-за нахождения Кербер в больнице, сообщает корреспондент amic.ru из зала суда.

"Не так, как планировалось"

Суд над Клюшниковой и Кербер должен был стартовать 1 июня, так как обе они в этот день уже точно должны были выйти из больницы. И если Клюшникова на заседании смогла присутствовать, то Кербер из медучреждения, где она находится с 18 мая, еще не выписали. Сделать это должны только 2 июня, сообщили суду в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи № 2. При этом адвокат Елена Фогель отметила, что Кербер еще не точно выйдет из больницы 2 июня, и все будет зависеть от медиков.

«К сожалению, все вышло не так, как планировалось. Чуть подольше затянулось ее лечение. Наверное, все только от медиков зависит. То есть мы не знаем информации, сама Светлана не знает даты выписки. <…> На сегодняшний день она еще находится на антибиотиках, ее еще обкалывают. Лечение продлено, прошла операция, у нее полностью удалена металлоконструкция с ноги. На сегодняшний момент пока не стабилизировалось состояние здоровья, в связи с чем лечение продолжается», — объяснила она.

Теперь заседание планируется провести 3 июня в 13 часов. Однако Людмила Клюшникова сообщила, что на эту дату, в 11 часов, у нее назначен прием врача. Судья не стал передвигать дату заседания и попросил Клюшникову уведомить суд в случае, если она будет задерживаться.

Светлана Кербер на суде / Фото: amic.ru

Почему суд не может начаться?

Суд по делу Клюшниковой должен был начаться 28 апреля. Но в эту дату депутат не пришла на процесс по болезни, а 5 мая адвокаты ушли в отпуск, и процесс снова был отложен. В следующий раз суд собрался 13 мая, однако тогда Клюшникову увезли на операцию в Краевую клиническую больницу. Процесс перенесли на 18 мая, но в этот день Клюшникова еще находилась на лечении, а Кербер попала в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 2 на плановую операцию по лечению травмы ноги. В больнице Кербер должна была пробыть ориентировочно до конца мая. Поэтому сразу несколько заседаний назначили на начало июня.

В чем обвиняют Клюшникову и Кербер?

По версии следствия, Клюшникова фиктивно трудоустроила Кербер помощником депутата, однако никакой работы Кербер не выполняла, а в АКЗС поступали недостоверные документы. Всего Кербер занимала свою должность четыре года и получила более 3,1 млн рублей.

Осенью 2025 года Клюшникову и Кербер задержали и отправили в СИЗО. Однако затем меру пресечения им изменили на подписку о невыезде. В конце января Октябрьский районный суд временно отстранил Клюшникову от обязанностей депутата АКЗС, а в апреле дело Клюшниковой и Кербер отправилось в Центральный районный суд.