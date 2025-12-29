Жительница Бийска выпила корвалол перед поездкой и лишилась прав

Женщина приняла лекарство без назначения врача, не прочитав инструкцию

29 декабря 2025, 17:40, ИА Амител

Руль автомобиля / Изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat / amic.ru

Суд лишил права управления транспортным средством жительницу Бийска, которая перед поездкой выпила корвалол, сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Сотрудники ГАИ остановили в городе машину, после чего отправили на медицинское освидетельствование женщину, которая была за рулем. Алкоголя в крови не нашли, зато обнаружили психотропное вещество, которое запрещено употреблять водителям.

«В суде гражданка пояснила, что перед поездкой за рулем употребляла корвалол без назначения врача, инструкцию к препарату о противопоказаниях не читала», – говорится в сообщении.

Мировой судья признал женщину виновной в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Ей назначили штраф 45 тыс. рублей и лишили права управлять транспортными средствами один год шесть месяцев.

