Жительница Бийска выпила корвалол перед поездкой и лишилась прав

Женщина приняла лекарство без назначения врача, не прочитав инструкцию

29 декабря 2025, 17:40, ИА Амител

Руль автомобиля / Изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat / amic.ru
Суд лишил права управления транспортным средством жительницу Бийска, которая перед поездкой выпила корвалол, сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Сотрудники ГАИ остановили в городе машину, после чего отправили на медицинское освидетельствование женщину, которая была за рулем. Алкоголя в крови не нашли, зато обнаружили психотропное вещество, которое запрещено употреблять водителям.

«В суде гражданка пояснила, что перед поездкой за рулем употребляла корвалол без назначения врача, инструкцию к препарату о противопоказаниях не читала», – говорится в сообщении.

Мировой судья признал женщину виновной в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Ей назначили штраф 45 тыс. рублей и лишили права управлять транспортными средствами один год шесть месяцев.

Ранее в Алтайском крае суд лишил жителя Змеиногорского района водительских прав за управление самодельным мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения. При проверке документов инспекторы почувствовали запах алкоголя.

 

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

18:19:36 29-12-2025

Это сколько же корвалола нужно было выпить, чтобы гражданку повезли сдавать кровь на наличие психотропных средств?

Avatar Picture
Гость

18:48:35 29-12-2025

Гость (18:19:36 29-12-2025) Это сколько же корвалола нужно было выпить, чтобы гражданку ... Мож бабёшка толстая ?

Avatar Picture
Гость

18:54:38 29-12-2025

Ну да, конечно верим

Avatar Picture
Гость

22:59:59 29-12-2025

вот поэтому хорошо, что решили престарелым и инвалидам запретить вождение (отмена авто-продления Прав). оч многие препараты действуют крайне опасно для водителя - седация, сонливость, снижение внимания и быстроты реакции

Avatar Picture
Гость

08:42:37 30-12-2025

комментаторы дикие,такие же как тесты на вещества,достаточно съесть булочку с маком и через сутки попасть на лишение и штраф.

