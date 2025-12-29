Жительница Бийска выпила корвалол перед поездкой и лишилась прав
Женщина приняла лекарство без назначения врача, не прочитав инструкцию
29 декабря 2025, 17:40, ИА Амител
Суд лишил права управления транспортным средством жительницу Бийска, которая перед поездкой выпила корвалол, сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
Сотрудники ГАИ остановили в городе машину, после чего отправили на медицинское освидетельствование женщину, которая была за рулем. Алкоголя в крови не нашли, зато обнаружили психотропное вещество, которое запрещено употреблять водителям.
«В суде гражданка пояснила, что перед поездкой за рулем употребляла корвалол без назначения врача, инструкцию к препарату о противопоказаниях не читала», – говорится в сообщении.
Мировой судья признал женщину виновной в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Ей назначили штраф 45 тыс. рублей и лишили права управлять транспортными средствами один год шесть месяцев.
Ранее в Алтайском крае суд лишил жителя Змеиногорского района водительских прав за управление самодельным мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения. При проверке документов инспекторы почувствовали запах алкоголя.
18:19:36 29-12-2025
Это сколько же корвалола нужно было выпить, чтобы гражданку повезли сдавать кровь на наличие психотропных средств?
18:48:35 29-12-2025
Гость (18:19:36 29-12-2025) Это сколько же корвалола нужно было выпить, чтобы гражданку ... Мож бабёшка толстая ?
18:54:38 29-12-2025
Ну да, конечно верим
22:59:59 29-12-2025
вот поэтому хорошо, что решили престарелым и инвалидам запретить вождение (отмена авто-продления Прав). оч многие препараты действуют крайне опасно для водителя - седация, сонливость, снижение внимания и быстроты реакции
08:42:37 30-12-2025
комментаторы дикие,такие же как тесты на вещества,достаточно съесть булочку с маком и через сутки попасть на лишение и штраф.