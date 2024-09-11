Жительницу Барнаула и ее брата осудили за попытку отравления

Они боялись, что мужчина раскроет тайну

11 сентября 2024, 15:20, ИА Амител

Бутылки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1233767

Жительницу Барнаула и ее брата отправили в тюрьму за попытку отравления. Об этом рассказали в региональном СК.

По данным следствия, женщина познакомилась в интернете с мужчиной. У них завязались отношения, которые со временем ухудшились, в частности – из-за ревности. Сожитель съехал на свою квартиру, а горожанка обеспокоилась, что он может раскрыть тайну о том, что ее брат имеет дело с наркотиками.

Родственники придумали план, отравили бутылку алкоголя смертельной дозой наркотиков и собирались передать мужчине. Полицейские узнали об этом заранее, поэтому убийство удалось предотвратить.

Брата и сестру признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Покушение на убийство") и частью 5 статьи 33, частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Пособничество в покушении на убийство").

Суд приговорил каждого из них к шести годам и восьми месяцам лишения свободы. Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима, а ее брат – в колонии строгого режима.